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    Нападающий сборной Аргентины встал на защиту Месси

    Форвард сборной Аргентины Дарио Бенедетто высказал слова поддержки партнеру по национальной команде Лионелю Месси.

    «Лично меня раздражает, когда я слышу критику в адрес Месси. Вообще не вижу необходимости что-то говорить ему.

    Это лучший футболист мира, который все понимает и делает это правильно. И если кто-то говорит плохо о Месси, я даже не хочу отвечать ему. Просто это означает, что этот человек абсолютно ничего не смыслит в футболе», – приводит слова Бенедетто Ole.

    Стоит отметить, что форвард «Барселоны» практически на протяжении всей своей карьеры подвергается критике за неудачную игру в составе сборной Аргентины.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2017 10:32
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