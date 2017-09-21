Нападающий сборной Аргентины встал на защиту Месси

Форвард сборной Аргентины Дарио Бенедетто высказал слова поддержки партнеру по национальной команде Лионелю Месси.

«Лично меня раздражает, когда я слышу критику в адрес Месси. Вообще не вижу необходимости что-то говорить ему.

Это лучший футболист мира, который все понимает и делает это правильно. И если кто-то говорит плохо о Месси, я даже не хочу отвечать ему. Просто это означает, что этот человек абсолютно ничего не смыслит в футболе», – приводит слова Бенедетто Ole.

Стоит отметить, что форвард «Барселоны» практически на протяжении всей своей карьеры подвергается критике за неудачную игру в составе сборной Аргентины.