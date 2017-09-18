Червиченко: «С этим составом и с этим тренером «Спартак» достиг потолка и не сможет прогрессировать»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что московский клуб в текущем состоянии не сможет прогрессировать.

По итогам прошлого сезона красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России. На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ.

– В чем, на ваш взгляд, проблемы нынешнего «Спартака»?

– Мне кажется, нет никакого контакта у тренера и руководства клуба. А, может быть, пришло осознание того, что тренер несколько переоценен. Но я же вам говорил еще три-четыре тура назад, что результат прошлого сезона – это потолок этой команды и этого тренера.

И дальше с этим составом и с этим тренером «Спартак» не может прогрессировать. Кураж и некоторое везение, симпатичная игра – все, что мы видели в прошлом году, в этом напрочь отсутствует.

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