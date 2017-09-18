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    Червиченко: «С этим составом и с этим тренером «Спартак» достиг потолка и не сможет прогрессировать»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что московский клуб в текущем состоянии не сможет прогрессировать.

    По итогам прошлого сезона красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России. На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ.

    – В чем, на ваш взгляд, проблемы нынешнего «Спартака»?

    – Мне кажется, нет никакого контакта у тренера и руководства клуба. А, может быть, пришло осознание того, что тренер несколько переоценен. Но я же вам говорил еще три-четыре тура назад, что результат прошлого сезона – это потолок этой команды и этого тренера.

    И дальше с этим составом и с этим тренером «Спартак» не может прогрессировать. Кураж и некоторое везение, симпатичная игра – все, что мы видели в прошлом году, в этом напрочь отсутствует.

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    Источник: «Советский спорт»

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    18.09.2017 19:32
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 сентября 2017, 12:03

      Вот Червь редиска! Взял и передрал мой комментарий.

      "В любой приличной команде обновление состава считается нормой. Всякому овощу своё время. Ещё, хочешь прогрессировать - развивайся! А под Лигу чемпионов надо брать только мастеров. Ни того, ни другого в Спартаке не было. Прошла треть чемпионата. Глушаков - бледная тень прошлого сезона. Самедов (особенно в игре с Тосно) - еще тот пижон. Комбаров - физкультурник, никогда футболистом не был. Ребров - сейчас дыра, не уровень Спартака. Адриано забивным не был и не будет. Петкович - просто враг народа. Пашалич, Мельгарехо больше разочаровывают, чем радуют. Зобнин, светлая голова, увы, сломан. Срочно нужна свежая кровь! Стыдно и боязно за нынешний Спартак..."

      1
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 19 сентября 2017, 09:12

      Если чемпионство и супер кубок это потолок, то меня это устраивает )))

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2017, 00:13

      Началося. И все из-за какой-то ничьи. Отскочили же с судейской помощью, хвалить надо!

      0
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 18 сентября 2017, 22:20

      Когда же этого урода кто-нибудь пизданет?

      4
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      Рейтинг: +62

      istrebitel 18 сентября 2017, 21:49

      Ну надоел уже. Сам всё про срал, усугубил положение Спартака на многие годы. Он первый бы тренеру, который выиграл бы чемпионство Спартака, в годы его правления, пятки бы целовал. Желчный и жалкий "червяченко"

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 сентября 2017, 20:56

      Опять червяк скулит-как же надоел этот шакал.

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      Рейтинг: +155

      Nagay 18 сентября 2017, 20:51

      Жаба, заткнись, надоел ты всем!!

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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 18 сентября 2017, 20:48

      Даже у нейтральных людей, по-моему, он уже вызывает лишь раздражение....

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 сентября 2017, 20:30

      он больной на голову не могу сочувствовать

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 сентября 2017, 20:10

      Думаю прав,состав для Лиги Чемпионов слабоват,не светит ничего

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