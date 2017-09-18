Червиченко: «С этим составом и с этим тренером «Спартак» достиг потолка и не сможет прогрессировать»

Вот Червь редиска! Взял и передрал мой комментарий.
"В любой приличной команде обновление состава считается нормой. Всякому овощу своё время. Ещё, хочешь прогрессировать - развивайся! А под Лигу чемпионов надо брать только мастеров. Ни того, ни другого в Спартаке не было. Прошла треть чемпионата. Глушаков - бледная тень прошлого сезона. Самедов (особенно в игре с Тосно) - еще тот пижон. Комбаров - физкультурник, никогда футболистом не был. Ребров - сейчас дыра, не уровень Спартака. Адриано забивным не был и не будет. Петкович - просто враг народа. Пашалич, Мельгарехо больше разочаровывают, чем радуют. Зобнин, светлая голова, увы, сломан. Срочно нужна свежая кровь! Стыдно и боязно за нынешний Спартак..."
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что московский клуб в текущем состоянии не сможет прогрессировать.
По итогам прошлого сезона красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России. На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ.
– В чем, на ваш взгляд, проблемы нынешнего «Спартака»?
– Мне кажется, нет никакого контакта у тренера и руководства клуба. А, может быть, пришло осознание того, что тренер несколько переоценен. Но я же вам говорил еще три-четыре тура назад, что результат прошлого сезона – это потолок этой команды и этого тренера.
И дальше с этим составом и с этим тренером «Спартак» не может прогрессировать. Кураж и некоторое везение, симпатичная игра – все, что мы видели в прошлом году, в этом напрочь отсутствует.
Каррера поругался с игроками? В «Спартаке» творится кошмар