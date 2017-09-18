Симонян: «В мое время в «Спартаке» был вожак, который мог схватить за шиворот и потребовать от игроков исполнять свои обязанности на поле»

Бывший нападающий и тренер «Спартака» Никита Симонян высказал свое мнение об упущенной красно-белыми победе в матче 10-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:2) и о сложившейся ситуации в московской команде. Ветеран подчеркнул, что спартаковцам не хватает лидера.

Ранее появилась информация, что после встречи с «Тосно» главный тренер действующего чемпиона России Массимо Каррера задал вопрос своим игрокам, не хотят ли они его ухода из клуба.

«Вопрос не в том, почему так получилось в этом матче, а почему так получается – столько пропущенных мячей, потерянных очков, и все в конце матча. Господа, задумайтесь в чем дело. Получаемся, мы не можем играть все 90 минут, после 80-й начинают трястись, как бы что не произошло, и так и происходит, и так произошло вчера.

Почему так происходит, вопрос к тренерам. Пусть даже в раздевалке Каррера действительно задал вопрос игрокам, но, друзья, есть самолюбие и честь, ваша собственная честь и честь клуба. Что же вы делаете, как же так? За вас, честно говоря, уже обидно и стыдно.

В прежние времена у нас всегда был вожак – тот же Игорь Нетто, который подошел бы, схватил за шиворот и потребовал бы выполнять свои обязанности. Я избирался в «Спартаке» капитаном, знал свое дело, но уступал Нетто по части требовательности, лидерства. К сожалению, такого игрока сейчас в команде нет. Думал, может, самый опытный среди них Боккетти, но черта с два – его не было.

Денис Глушаков? К сожалению, он не лидер, при всем к нему уважении, не чувствую, что он подбежал бы к игрокам и потребовал бы выполнения своих обязанностей, он хороший игрок, но не вожак. Мне могут сказать, что я опять привожу в пример наших заклятых соперников ЦСКА, но там есть Василий Березуцкий, Игнашевич, далеко за примером ходить не надо.

Однажды у нас была неудачная полоса, и я обратился к игрокам: «Ребят, скажите честно, вы меня «сплавляете», я вам нежелателен? Уверяю вас, я за место держаться не буду, завтра же подам заявление об уходе». Мне сразу сказали: «Да нет, что вы, Никита Павлович, нет, просто полоса неудач». Так вчера сделал Каррера. После того нашего разговора команда стала играть.

Каррера все-таки с места в карьер поставил игру команде, сделал ее чемпионом, и она ведь выиграла его неслучайно. Я не знаю внутренних дел, но необходим климат в коллективе, который создают, в первую очередь, руководство и тренер, должно быть взаимопонимание; можно и повысить голос, применить силу, но все должно быть объективно и, конечно, уважительно к игрокам. Будем надеяться, что полоса закончиться, что они внутри коллектива в конце концов разберутся и станут единым коллективом», – сказал Симонян.

После 10-ти туров «Спартак» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.

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