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    Симонян: «В мое время в «Спартаке» был вожак, который мог схватить за шиворот и потребовать от игроков исполнять свои обязанности на поле»

    Бывший нападающий и тренер «Спартака» Никита Симонян высказал свое мнение об упущенной красно-белыми победе в матче 10-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:2) и о сложившейся ситуации в московской команде. Ветеран подчеркнул, что спартаковцам не хватает лидера.

    Ранее появилась информация, что после встречи с «Тосно» главный тренер действующего чемпиона России Массимо Каррера задал вопрос своим игрокам, не хотят ли они его ухода из клуба.

    «Вопрос не в том, почему так получилось в этом матче, а почему так получается – столько пропущенных мячей, потерянных очков, и все в конце матча. Господа, задумайтесь в чем дело. Получаемся, мы не можем играть все 90 минут, после 80-й начинают трястись, как бы что не произошло, и так и происходит, и так произошло вчера.

    Почему так происходит, вопрос к тренерам. Пусть даже в раздевалке Каррера действительно задал вопрос игрокам, но, друзья, есть самолюбие и честь, ваша собственная честь и честь клуба. Что же вы делаете, как же так? За вас, честно говоря, уже обидно и стыдно.

    В прежние времена у нас всегда был вожак – тот же Игорь Нетто, который подошел бы, схватил за шиворот и потребовал бы выполнять свои обязанности. Я избирался в «Спартаке» капитаном, знал свое дело, но уступал Нетто по части требовательности, лидерства. К сожалению, такого игрока сейчас в команде нет. Думал, может, самый опытный среди них Боккетти, но черта с два – его не было.

    Денис Глушаков? К сожалению, он не лидер, при всем к нему уважении, не чувствую, что он подбежал бы к игрокам и потребовал бы выполнения своих обязанностей, он хороший игрок, но не вожак. Мне могут сказать, что я опять привожу в пример наших заклятых соперников ЦСКА, но там есть Василий Березуцкий, Игнашевич, далеко за примером ходить не надо.

    Однажды у нас была неудачная полоса, и я обратился к игрокам: «Ребят, скажите честно, вы меня «сплавляете», я вам нежелателен? Уверяю вас, я за место держаться не буду, завтра же подам заявление об уходе». Мне сразу сказали: «Да нет, что вы, Никита Павлович, нет, просто полоса неудач». Так вчера сделал Каррера. После того нашего разговора команда стала играть.

    Каррера все-таки с места в карьер поставил игру команде, сделал ее чемпионом, и она ведь выиграла его неслучайно. Я не знаю внутренних дел, но необходим климат в коллективе, который создают, в первую очередь, руководство и тренер, должно быть взаимопонимание; можно и повысить голос, применить силу, но все должно быть объективно и, конечно, уважительно к игрокам. Будем надеяться, что полоса закончиться, что они внутри коллектива в конце концов разберутся и станут единым коллективом», – сказал Симонян.

    После 10-ти туров «Спартак» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.

    Каррера поругался с игроками? В «Спартаке» творится кошмар

    Источник: ТАСС

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    18.09.2017 12:13
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 18 сентября 2017, 23:03

      это не впервой - когда это было рулят игрой футболисты условия ставят - а это все от бешенных денег если снизить зарплату много игроков найдутся играть и будут играть - просто сейчас куда к этим миллионерам подберешься сколько их даже не играют в дубле а получают - что ту лукавить делются все заточено на деньги все сыты а нам лапша на уши

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 18 сентября 2017, 21:01

      Что было то прошло... Сейчас у всех на уме только деньги когда их много походу у всех стимул пропадает.

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      Рейтинг: -13

      Popularov 18 сентября 2017, 17:48

      ЕСТЬ ЛИ КРЕДИТ ДОВЕРИЯ КАРРЕРЕ? Да! ЕСТЬ!
      У Федуна МНОГО кредитов, особенно ДОВЕРИЯ!
      Вспомните, как он их НАЛЕВО и НАПРАВО раздавал всем предыдущим тренерам, а потом резко КРЕДИТ испарялся, доверие ИСЧЕЗАЛО, как тени в спартаковский полдень, и тренера СНИМАЛИ за проф НЕПРИГОДНОСТЬЮ!
      С КРЕДИТОМ у Федуна полный порядок.
      Можете не СОМНЕВАТЬСЯ!
      Для Карреры он тоже кредит ПРИПАС на ЧЁРНЫЙ день отставки!
      За Федуном НЕ ЗАРЖАВЕЕТ!
      Как только,так СРАЗУ, с ВЕЩАМИ на выход и поминай, как ЗВАЛИ!!!
      А звали его Каррера у которого в Спартаке не задалась тренерская карьера!
      Каррера не первый и не последний, который ходит под кредитом "ДОВЕРИЯ" Федуна, как циркач на канате на высоте 300 метров над уровнем моря!
      И было его падение великое!
      Единственная надежда на подстраховку!
      Будем молиться, чтоб НЕ ПОДВЕЛА!
      100 дней до МГНОВЕННОГО увольнения Карреры! Время пошло!
      Не думай о секундах СВЫСОКА!
      Наступит время - сам поймёт, наверное.
      Мгновения спрессованы в года.
      Мгновения спрессованы в "ДОВЕРИЕ"!
      У каждого мгновенья свой резон.
      Свои колокола, своя отметина.
      И он порой ОТСТАВКУ ждёт,
      Когда оно придёт, его мгновение!
      Мгновенья раздают: кому - позор,
      Кому - бесславье, а кому - бессмертие.
      И он не понимает иногда,
      Где первое мгновенье, где последнее.

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Popularov 18 сентября 2017, 18:22

      Товарисчь жюрналист,чё пьем-с,
      чем закусываем-с?

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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 18 сентября 2017, 15:42

      Эх, Никит Палыч!.. А сейчас игроки чаще думают - не получает ли его товарищ - больше его самого!.. ))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 сентября 2017, 14:48

      К сожалению, времена партячеек и профсоюзных собраний завершились... А с ними ушла эпоха публичного человеческого осуждения и народного порицания!!... Нужен вожак или не нужен - такие вещи сами образуются - улица сама выдвигает человека!!...))
      Трудный этап, многое не ладится, но не надо искать заговоры, сливы и неповиновение... Просто не прёт, отвернулся фарт и слабые поплыли... Думаю, тренер и руководство найдёт рычаги воздействия и ситуация со временем выправится!...
      "Когда Вы поймете, что не испытываете ни в чем недостатка, вся вселенная будет принадлежать Вам..." (Лао-Цзы)

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 сентября 2017, 14:42

      И чего стока шума? Странные эти спартаковцы. Они думают, что кроме них никто в футбол играть не умеет? С какой стати Тосно должно было им проиграть?

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > APchelov 18 сентября 2017, 14:50

      Совершенно верно!... Неприятный, но рабочий момент.... Зализать раны, сделать выводы и готовиться к другим играм.... А там уже рубить очки, косить победы и не допускать глупостей и ошибок!...

      3
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 18 сентября 2017, 14:30

      Нужно водить потолок зарплат как у основного состава и не важно легионер это или нет и для молодежи так же. И лучше сделать бонусы за каждый матч не большие но все же может быть тогда и будут биться. Но а лучше взять Спартаку молодежь оставить ряд игроков из основы, остальных в Спартак-2 для начала, а потом продать! Может молодежь хоть будет биться за клуб. А так на Спартак страшно глядеть
      (без каких либо подколов все это говорю)!

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 18 сентября 2017, 14:18

      Людей много высказалась, мнения интересные весьма порой. Но я все равно не понимаю, Как так просто взять и перестать играть командно.. кто то играет, а кто то отбывает тупо на поле! Мотивация должна быть запредельная, играть в ЛЧ, в чемпионате и кубке страны после чемпионского сезона, а тут такое Уг... Самое непонятное, сколько эта ебота будет продолжаться...

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      Рейтинг: +70

      2cool 18 сентября 2017, 14:13

      Из всех нынешних игроков Спартака, мне думается, только Ребров может "напихать", но видимо через все поле не докричишься.

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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak > 2cool 18 сентября 2017, 14:53

      Мог бы пнуть Кутепова, а он передал другим.
      Своим.

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      Рейтинг: +115

      Romirez_369 > 2cool 18 сентября 2017, 14:53

      Теперь, видно, боится, что прибегут десять рыл и "напихают" ему самому. Особенно те, которые русский язык понимают... А те, кто не понимает просто за компанию... Грусть-тоска...

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      Рейтинг: +3795

      serppion > 2cool 18 сентября 2017, 15:24

      Ребров мог бы "напихать", но... Он дырявый, как дуршлаг. Нетути у него авторитета.

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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 18 сентября 2017, 13:57

      Да это не только клуба касается и сборной тоже. Сейчас футболисты стали моделью,вышел покрасовался,рекламу показал на футболке,бабло получил и все миссию закончил. Нет такого чтоб поле грызли во имя клуба или сборной. Менять мутко и всю его пиздобратью и начинать поднимать футбол в стране. Вспомнить Хиддинка,вроде начал для футбола делать что то,результат послали его чтоб деньги с карманов не забирал. А Каррере набраться сил и терпения,и нет у него резерва чтоб посадить половину игроков на лавку либо в дубль

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