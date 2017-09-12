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    Представители Перу просят перенести матч с Аргентиной

    Руководство Футбольной ассоциации Перу обратилось в ФИФА с просьбой о переносе матча квалификации ЧМ-2018 со сборной Аргентины со стадиона «Бомбонера» в Буэнос-Айересе, сообщает AP. Игра намечена на 5 октября. Перуанская сторона обеспокоена сложностью обеспечения безопасность своей делегации и тысяч болельщиков сборной, которые планируют приехать на матч.

    Напомним, что за два тура до окончания отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборные Перу и Аргентины имеют равное количество очков – по 24. Команды делят 4-5 места в турнирной таблице.

    Источник: Associated Press

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    12.09.2017 06:55
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