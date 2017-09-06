Неймар доволен ничейным результатом с Колумбией

Нападающий сборной Бразилии Неймар остался доволен игрой своей команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с национальной командой Колумбии. Игра завершилась со счетом 1:1.

«Я рад, что соперники меня не провоцировали. Я не почувствовал ничего подобного с их стороны. Я и сам был спокоен на поле.

Рад за сборную Бразилии, которая показывает красивый и качественный футбол», – приводит слова Неймара Globoesporte.

Напомним, что сборная Бразилии уже обеспечила себе не только участие в финальной стадии ЧМ-2018, но и досрочное первое место в своей отборочной группе.