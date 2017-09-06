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    Неймар доволен ничейным результатом с Колумбией

    Нападающий сборной Бразилии Неймар остался доволен игрой своей команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с национальной командой Колумбии. Игра завершилась со счетом 1:1.

    «Я рад, что соперники меня не провоцировали. Я не почувствовал ничего подобного с их стороны. Я и сам был спокоен на поле.

    Рад за сборную Бразилии, которая показывает красивый и качественный футбол», – приводит слова Неймара Globoesporte.

    Напомним, что сборная Бразилии уже обеспечила себе не только участие в финальной стадии ЧМ-2018, но и досрочное первое место в своей отборочной группе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2017 09:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 6 сентября 2017, 09:08

      Помогли Колумбии, опустили Аргентину.

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