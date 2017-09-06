Видаль объявил о дате завершения международной карьеры

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль рассказал о том, когда планирует закончить свою международную карьеру. Случиться это может после завершения чемпионата мира-2018 в России.

«Прости, Чили, за эти два поражения! Мы полностью выложились в этих играх, но не смогли победить. Но мы продолжим бороться!

У меня осталось два матча и чемпионат мира. Спасибо, что так любили меня все эти годы», – написал 30-летний футболист в инстаграме.

Напомним, что Чили может не попасть на ЧМ-2018, так как за два тура до финиша команда занимает в таблице Южной Америки шестое.