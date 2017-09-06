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    Видаль объявил о дате завершения международной карьеры

    Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль рассказал о том, когда планирует закончить свою международную карьеру. Случиться это может после завершения чемпионата мира-2018 в России.

    «Прости, Чили, за эти два поражения! Мы полностью выложились в этих играх, но не смогли победить. Но мы продолжим бороться!

    У меня осталось два матча и чемпионат мира. Спасибо, что так любили меня все эти годы», – написал 30-летний футболист в инстаграме.

    Напомним, что Чили может не попасть на ЧМ-2018, так как за два тура до финиша команда занимает в таблице Южной Америки шестое.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    06.09.2017 08:52
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