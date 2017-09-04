Роджерс: «В «Ливерпуле» считалось нормальным сыграть вничью на выезде, а в «Селтике» от тебя требуют побед в каждом матче»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс рассказал, чем отличается работа в шотландском клубе и в «Ливерпуле» , который специалист возглавлял с июня 2012 по октябрь 2015 года.

Также 44-летний североирландец признался, что после ухода с поста главного тренера мерсисайдцев ему хотелось отдохнуть.

«Когда я покинул «Ливерпуль», мне нужен был перерыв. Это была очень интенсивная работа, которая истощала. Я переехал в Лондон, чтобы уйти от всего этого.

У меня были варианты в Англии и пара предложений из Китая, где готовы были платить очень хорошие деньги. Это очень заманчиво для парня из Северной Ирландии. Но я вышел из одной из крупнейших организаций в мире, и мне пришлось снова найти это давление. И теперь это у меня есть.

С «Ливерпулем» можно было сыграть вничью на выезде и это считалось нормальным. Но в «Селтике» ты обязан побеждать в каждой игре. Это совсем другое давление», – сказал Роджерс.