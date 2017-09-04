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    Роджерс: «В «Ливерпуле» считалось нормальным сыграть вничью на выезде, а в «Селтике» от тебя требуют побед в каждом матче»

    Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс рассказал, чем отличается работа в шотландском клубе и в «Ливерпуле» , который специалист возглавлял с июня 2012 по октябрь 2015 года.

    Также 44-летний североирландец признался, что после ухода с поста главного тренера мерсисайдцев ему хотелось отдохнуть.

    «Когда я покинул «Ливерпуль», мне нужен был перерыв. Это была очень интенсивная работа, которая истощала. Я переехал в Лондон, чтобы уйти от всего этого.

    У меня были варианты в Англии и пара предложений из Китая, где готовы были платить очень хорошие деньги. Это очень заманчиво для парня из Северной Ирландии. Но я вышел из одной из крупнейших организаций в мире, и мне пришлось снова найти это давление. И теперь это у меня есть.

    С «Ливерпулем» можно было сыграть вничью на выезде и это считалось нормальным. Но в «Селтике» ты обязан побеждать в каждой игре. Это совсем другое давление», – сказал Роджерс.

    Источник: Liverpool Echo

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    04.09.2017 16:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 5 сентября 2017, 11:22

      не переживай Брендан)) при Клоппе вообще сейчас считается нормальным сливать аутсайдерам, хоть на выезде хоть дома))

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 4 сентября 2017, 18:54

      селтик на 3 головы выше остальных команд в шотландии, ещё бы их ничьи на выезде устраивали)

      0
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      Рейтинг: +55

      Vaval 4 сентября 2017, 18:40

      Вот из-за того что ты сичтал это нормальным, тебя и уволили

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