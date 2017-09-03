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    «Барселона»: «Трудно улучшить то, что у нас есть»

    Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес отметил, что клуб в летнее трансферное окно сделал все возможное, чтобы команда усилилась. Команда приобрела новичков на общую сумму в 187 миллионов евро.

    «Наши последние приобретения направлены на то, чтобы команда оставалась конкурентоспособной. «Барселона» – отличная команда. В этом убедится каждый, кто станет за нами следить. Это неправда, что мы не пытались подписать Верратти. Я лично разговаривал с Эмери по полузащитнику.

    Когда мы можем делать выгодные сделки, мы делаем их. Трудно улучшить то, что у нас есть», – заявил Фернандес.

    Источник: Football Espana

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    03.09.2017 10:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 3 сентября 2017, 21:22

      Интересное заявление).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 3 сентября 2017, 17:24

      не надо траляляля, многих профуфукали!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 3 сентября 2017, 12:16

      "Трудно улучшить то. что у нас уже есть"...А вот ухудшить нынешнему руководству легче легкого.
      Раз вам так трудно улучшать Барсу и вы не видите ее проблем-уйдите, а не "горбатого лепите".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 3 сентября 2017, 12:02

      так что теперь только вниз

      -2
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