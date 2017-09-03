«Барселона»: «Трудно улучшить то, что у нас есть»

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес отметил, что клуб в летнее трансферное окно сделал все возможное, чтобы команда усилилась. Команда приобрела новичков на общую сумму в 187 миллионов евро.

«Наши последние приобретения направлены на то, чтобы команда оставалась конкурентоспособной. «Барселона» – отличная команда. В этом убедится каждый, кто станет за нами следить. Это неправда, что мы не пытались подписать Верратти. Я лично разговаривал с Эмери по полузащитнику.

Когда мы можем делать выгодные сделки, мы делаем их. Трудно улучшить то, что у нас есть», – заявил Фернандес.