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    Бразилия гарантировали первое место в отборочной группе ЧМ-2018

    В сегодняшнем отборочном матче к чемпионату мира-2018 сборная Бразилии обыграла на своем поле Эквадор со счетом 2:0. После этой встречи у бразильцев в копилке насчитывается 36 очков. Это говорит о том, что пентакампеоны после 15-ти прошедших туров гарантировали себе первое место в южноамериканской группе.

    Впереди еще три матча, но Бразилия опережает сборную Колумбии, идущей второй, у которой в копилке 25 баллов. Напомним, в финальный турнир ЧМ-2018 выходят четыре лучшие сборные, а пятая проведет стыковой матч с представителем Океании.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2017 09:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 1 сентября 2017, 13:09

      Следующим из этой зоны должны быть Уругвай и Колумбия, а Меська доси доси! В Россию не попадёт!

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 1 сентября 2017, 09:57

      Первая ласточка...

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