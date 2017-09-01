Бразилия гарантировали первое место в отборочной группе ЧМ-2018

В сегодняшнем отборочном матче к чемпионату мира-2018 сборная Бразилии обыграла на своем поле Эквадор со счетом 2:0. После этой встречи у бразильцев в копилке насчитывается 36 очков. Это говорит о том, что пентакампеоны после 15-ти прошедших туров гарантировали себе первое место в южноамериканской группе.

Впереди еще три матча, но Бразилия опережает сборную Колумбии, идущей второй, у которой в копилке 25 баллов. Напомним, в финальный турнир ЧМ-2018 выходят четыре лучшие сборные, а пятая проведет стыковой матч с представителем Океании.