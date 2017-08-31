Агент Сафонов: «Зарплата Дзюбы? Ему платят столько, насколько его уважают»

Известный российский футбольный агент Алексей Сафонов считает, что высокая зарплата вряд ли могла стать причиной отказа «Локомотива» от аренды форварда «Зенита» Артема Дзюбы. По его словам, нападающий может оказаться до закрытия трансферного окна в «Краснодаре».

– Дзюба покинет «Зенит»?

– Слышал, что Семин очень хочет видеть его в «Локомотиве». Может быть, в Петербурге не хотят отдавать нападающего конкуренту?

– А вот глава совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков во вторник заявил: «Финансовые запросы Дзюбы по зарплате мне кажутся чрезмерными». Может быть, самому игроку стоит пойти на понижение оклада?

– Если «Локомотив» намерен взять Дзюбу в аренду, то должен понимать, сколько Артем получает в «Зените». Какие тут вопросы к футболисту? Зачем сейчас обсуждать – много он просит или мало? Игроку платят столько, насколько его уважают. Вот и все.

– Дзюба и «Краснодар» – реальный вариант?

– Вот это было бы интересно: Дзюба – туда, а Смолов – в «Зенит». Почему бы и нет? Всем хорошо, и сборная могла бы выиграть от такого обмена.