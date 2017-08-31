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  • Агент Сафонов: «Зарплата Дзюбы? Ему платят столько, насколько его уважают»

Агент Сафонов: «Зарплата Дзюбы? Ему платят столько, насколько его уважают»

31 августа 2017, 11:05
13

Известный российский футбольный агент Алексей Сафонов считает, что высокая зарплата вряд ли могла стать причиной отказа «Локомотива» от аренды форварда «Зенита» Артема Дзюбы. По его словам, нападающий может оказаться до закрытия трансферного окна в «Краснодаре».

– Дзюба покинет «Зенит»?

– Слышал, что Семин очень хочет видеть его в «Локомотиве». Может быть, в Петербурге не хотят отдавать нападающего конкуренту?

– А вот глава совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков во вторник заявил: «Финансовые запросы Дзюбы по зарплате мне кажутся чрезмерными». Может быть, самому игроку стоит пойти на понижение оклада?

– Если «Локомотив» намерен взять Дзюбу в аренду, то должен понимать, сколько Артем получает в «Зените». Какие тут вопросы к футболисту? Зачем сейчас обсуждать – много он просит или мало? Игроку платят столько, насколько его уважают. Вот и все.

– Дзюба и «Краснодар» – реальный вариант?

– Вот это было бы интересно: Дзюба – туда, а Смолов – в «Зенит». Почему бы и нет? Всем хорошо, и сборная могла бы выиграть от такого обмена.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Локомотив Краснодар Дзюба Артем Смолов Федор
Комментарии (13)
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acer2003
1504167401
Если бы Дзюбе платили столько, насколько его "уважают" болельщики, он бы сидел без зарплаты !!!
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Ali77
1504168070
Теперь у нас платят не за игру, а за уважение))
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ADmira1
1504168822
Эээх, судя по моей зарплате, меня вообще не уважают. Всегда так думал.
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Atom2020
1504169715
У Дзюбы так прямо в контракте и написано: "Платить полену за наше уважение 3 млн. евро."
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TUMS
1504170420
Ему уже 29 лет. А чего добился кроме зарплаты?
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Аид666
1504172866
Кроме уважения - и платить уже больше не за что?
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SPACE TRUCKIN
1504173149
была б зарплата у всех игроков эквивалентна уважению!))) дзюбыш,наверное,в долгах бегал...
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вместе с ЦСКА
1504176622
те не платят совсем?
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Argon
1504181444
Вот это было бы интересно: Дзюба – туда, а Смолов – в «Зенит». Почему бы и нет? Всем хорошо, и сборная могла бы выиграть от такого обмена. Что тут интересного?
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Krasnodar 123
1504183021
ПОШЕЛ ТЫ КОЗЕ НА КАПСЮЛЬ СО СВОИМ ДЗЮБОЙ! СЕБЕ ОСТАВЬТЕ И ПУСТЬ У ВАС ИГРАЕТ, А ТАМ ХОТЬ В СБОРНУЮ МИРА ПУСТЬ ИДЕТ!
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