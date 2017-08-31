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  • Президент «Баварии»: «Ни один футболист в мире не стоит 100 миллионов»

Президент «Баварии»: «Ни один футболист в мире не стоит 100 миллионов»

31 августа 2017, 09:56
10

Президент «Баварии» Ули Хенесс уверен, что ни один футболист в мире не стоит 100 миллионов евро.

«Я не согласен с тем мнением, что «Бавария» больше не способна соперничать с топ-клубами в Европе. Ни у одного клуба в мире нет больше денег, чем у нас. Тут я хочу подчеркнуть, что именно своих денег! Это крайне важно.

Все остальные клубы занимают деньги, получают их от владельцев или другими способами. «Бавария» же может гордиться тем, что зарабатывает сама.

Мы видим, что в последние десять лет ситуация на трансферном рынке заметно изменилась. Но мы не будем покупать игрока за 100 миллионов евро, так как ни один футболист в мире столько не стоит», – считает Хенесс.

Напомним, что «Бавария» недавно взяла курс на привлечение в состав своих воспитанников, открыв для этой цели футбольную академию.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Бавария
Комментарии (10)
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Павел Буре
1504163064
Согласен с ним полностью, хоть и не болею за баварию!!!
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acer2003
1504163135
Он прав на 100%,как арабы начали вмешиваться в футбол, поползли цены
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ItalianFootball
1504163262
Игра в слова с подчеркиванием. Если он президент, то понимает, что трансферная стоимость, зачастую не только от контракта, его продолжительности зависит, НО и часто за маркетинг и имидж, сколько заработал Реал на футболках Роналду ? МЮ на Ибре ? Люди не имбецильные там сидят, все просчитывают.
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STAFOR13
1504164861
Два великих игрока нынешнего времени Месси и Роналду стоят этих денег, так как эти игроки полностью отрабатывают уже лет 10 по полной.
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DeutschlandUberAlles
1504165157
Прав Хёнесс.
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RamonCSKA
1504166319
Месси Роналду и Неймар стоят этих денег, они и футбол показывают и продажа футболок и болельщики на стадионе,рекламные и пиар акции
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OfaZavr
1504169723
Согласен полностью
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Paladius
1504173874
В Баварию солидные игроки и за меньшие деньги пойдут, потому что Бавария это брэнд, а многомиллионные сделки себе позволяют. только команды спонсируемые шейхами, по другому они не могут заинтересовать игроков с именем! А вообще давно пора ввести потолок трансферных сумм и прекратить это соревнование кошельков.
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