Президент «Баварии»: «Ни один футболист в мире не стоит 100 миллионов»

Президент «Баварии» Ули Хенесс уверен, что ни один футболист в мире не стоит 100 миллионов евро.

«Я не согласен с тем мнением, что «Бавария» больше не способна соперничать с топ-клубами в Европе. Ни у одного клуба в мире нет больше денег, чем у нас. Тут я хочу подчеркнуть, что именно своих денег! Это крайне важно.

Все остальные клубы занимают деньги, получают их от владельцев или другими способами. «Бавария» же может гордиться тем, что зарабатывает сама.

Мы видим, что в последние десять лет ситуация на трансферном рынке заметно изменилась. Но мы не будем покупать игрока за 100 миллионов евро, так как ни один футболист в мире столько не стоит», – считает Хенесс.

Напомним, что «Бавария» недавно взяла курс на привлечение в состав своих воспитанников, открыв для этой цели футбольную академию.