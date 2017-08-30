Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Факел» может сняться с первенства ФНЛ

30 августа 2017, 18:11
9

Воронежский «Факел» из-за финансовых проблем может сняться с первенства ФНЛ. Об этом заявил генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов.

На данный момент «Факел» занимает в турнирной таблице ФНЛ 18-е место.

«Я знаком с ситуацией в «Факеле». Даты выплат разные назывались, но конкретных нет. Сейчас уже начался сезон, и футболистам не до всех разборок по премиальным. Но долги за прошлый сезон и перед ушедшими, и перед оставшимися в «Факеле» футболистами остаются. Ничего катастрофического нет, такие ситуации довольно часто случаются. Сейчас зарплаты выплачиваются четко, а по бонусам, надеюсь, клуб уладит вопрос.

Некоторые футболисты уже обращались в палату по разрешению споров. Помимо этого, как работники, они всегда могут обратиться в трудовую инспекцию и в прокуратуру. Этих возможностей их никто не лишает. Но сейчас ничего критичного нет – в «Факеле» уже давно такая ситуация, и сегодня она не стала хуже, чем вчера.

«Факелу» уже сократили заявку на сезон, а самое жесткое наказание, которое могут применить к воронежскому клубу, – снятие очков, а потом уже снятие команды с турнира. Но, думаю, до этого не дойдет, потому что даже в самых сложных финансовых ситуациях наши клубы стараются избежать такой перспективы», – сказал Зотов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Факел
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1504106628
Эх, земляки.... По наклонной... Клуб, который вложил мяч в руки Филимонову, выпестовал для Спартака Александра Ширко... Разорили.... Оставят город-милионник без большого футбола...
Ответить
Михайловский Технарь
1504107368
Обидно...(
Ответить
Грыззь
1504115311
Удачи Воронежу. Жалко клуб.
Ответить
aurora5858
1504118032
Вторая лига почти вся на выход.
Ответить
Platon Faustov
1504171418
а так все хорошо начиналось
Ответить
Ganymed1
1504366244
жаль Факел хороший ведь клуб.Вот и наша Кубань благодаря хапугам в руководстве тоже в глубокой ЖOПE
Ответить
Правдоруб100
1504377969
Негодное руководство области! Не хочет видеть, что в Воронеже самый посещаемый стадион, а команда и в позапрошлый сезон могла выходить вверх, и в прошлый, и игру показывать, и деньги приносить городу! Кстати, Буран хоккейный также развалили, а играли ребята ОХ КАК!!! Тоже стучались в верха, но Гордеев сделал область САМОЙ ДОРОГОЙ, о людях не думает, потому в Воронеже НИ ХЛЕБА, НИ ЗРЕЛИЩ!!! Негодяи!!!!!
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
11
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
3
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
14
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Матч ФНЛ перенесли из-за угрозы БПЛА
15 августа
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
15 августа
2
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
14 августа
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
14 августа
15
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
13 августа
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
13 августа
ФотоБывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
12 августа
5
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
12 августа
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
27
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
11 августа
18
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
11 августа
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
17
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+