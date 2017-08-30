«Факел» может сняться с первенства ФНЛ

Воронежский «Факел» из-за финансовых проблем может сняться с первенства ФНЛ. Об этом заявил генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов.

На данный момент «Факел» занимает в турнирной таблице ФНЛ 18-е место.

«Я знаком с ситуацией в «Факеле». Даты выплат разные назывались, но конкретных нет. Сейчас уже начался сезон, и футболистам не до всех разборок по премиальным. Но долги за прошлый сезон и перед ушедшими, и перед оставшимися в «Факеле» футболистами остаются. Ничего катастрофического нет, такие ситуации довольно часто случаются. Сейчас зарплаты выплачиваются четко, а по бонусам, надеюсь, клуб уладит вопрос.

Некоторые футболисты уже обращались в палату по разрешению споров. Помимо этого, как работники, они всегда могут обратиться в трудовую инспекцию и в прокуратуру. Этих возможностей их никто не лишает. Но сейчас ничего критичного нет – в «Факеле» уже давно такая ситуация, и сегодня она не стала хуже, чем вчера.

«Факелу» уже сократили заявку на сезон, а самое жесткое наказание, которое могут применить к воронежскому клубу, – снятие очков, а потом уже снятие команды с турнира. Но, думаю, до этого не дойдет, потому что даже в самых сложных финансовых ситуациях наши клубы стараются избежать такой перспективы», – сказал Зотов.