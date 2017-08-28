Марсело раскритиковал «Валенсию» за затягивание времени

Защитник «Реала» Марсело остался недоволен поведением футболистов «Валенсии» в концовке встречи.

«Валенсия», затягивая время, играла словно маленький клуб. Наш состав? Роналду и Рамос являются великими футболистами, они помогают нам даже находясь вне поля. Но мы не можем думать, что выигрываем только благодаря им.

Для меня эта ничья воспринимается как поражение. Мы должны были выигрывать, но это и есть футбол.

Пенальти? Не знаю, заслуживал ли Парехо его за свое движение, но он меня не трогал», – сказал Марсело.

Напомним, что матч второго тура испанской Примеры «Реал» – «Валенсия» закончился со счетом 2:2.