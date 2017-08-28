Дзюба не попал в заявку на игру с «Ростовом» из-за болезни

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини объяснил отсутствие в заявке на матч восьмого тура РФПЛ против «Ростова» (0:0) форварда Артема Дзюбы. По словам итальянца, игрок приболел.

«Дзюба немного приболел, не очень хорошо себя чувствует, поэтому даже не попал в заявку.

Не знаю, что может случиться в ближайшие дни до закрытия трансферного окна. Может случиться все, что угодно. Сегодня мы его не видели, потому что, как я говорил, он приболел и не очень хорошо себя чувствует», – заявил Манчини.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Зенит» – «Ростов».