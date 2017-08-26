Молодежное первенство. «Зенит» победил «Ростов»

Завершился очередной матч восьмого тура первенства молодежных команд клубов РФПЛ. «Зенит» на своем поле справился с «Ростовом». Все три своих гола сине-бело-голубые забили во втором тайме.

Хозяева не проигрывают в соревновании с 29 июля, но идут в таблице всего лишь на седьмом месте.

Молодежное первенство РФПЛ. 8-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Денисов, 63; 2:0 – Плетнев, 82; 2:1 – Макеев, 90 (в свои ворота); 3:1 – 90+3.

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Турнирная таблица молодежного первенства