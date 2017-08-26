Зидан: «Не представляю «Реал» без Роналду»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отверг все слухи касательно возможного ухода из клуба Криштиану Роналду. По словам француза, он не мыслит команду без португальца.

«Не готов высказать свое мнение по поводу того, достоин ли Криштиану быть самым высокооплачиваемым игроком в мире. Пусть эти вопросы решают клуб и игрок. Я лишь скажу, что Роналду точно останется с нами, без него не представляю команду. Здесь все его, в том числе город и клуб. Думаю, португальца все устраивает», – заявил Зидан.

Ранее «Бомбардир» писал, что Роналду желает зарабатывать в «Реале» 40 миллионов евро в год.