Источник: Роналду хочет зарабатывать в «Реале» более 40 миллионов и стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду намерен добиться от руководства мадридского клуба повышения зарплаты. По информации источника, 32-летний португалец хочет получать в стане сливочных более 40 миллионов евро в год и стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Действующие победители Лиги чемпионов пока не планируют переподписывать контракт с игроком на повышенных условиях, так как сделали это в ноябре 2016 года.

Отметим, что годовой оклад в 40 миллионов евро имеют нападающие Лионель Месси и Неймар.