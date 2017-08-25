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    Источник: Роналду хочет зарабатывать в «Реале» более 40 миллионов и стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду намерен добиться от руководства мадридского клуба повышения зарплаты. По информации источника, 32-летний португалец хочет получать в стане сливочных более 40 миллионов евро в год и стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

    Действующие победители Лиги чемпионов пока не планируют переподписывать контракт с игроком на повышенных условиях, так как сделали это в ноябре 2016 года.

    Отметим, что годовой оклад в 40 миллионов евро имеют нападающие Лионель Месси и Неймар.

    Источник: AS

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    25.08.2017 12:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 25 августа 2017, 22:28

      тут какой то сосунок перешел в ПСЖ и стал зарабатывать больше чем Я?! )))

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 25 августа 2017, 17:56

      Такому артиллеристу должны выплачивать.Вы же увидели какими ударами он забивает голы. Думаю он достоин.

      1
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 25 августа 2017, 16:24

      мда, запросы высоки)))

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      Рейтинг: +68

      Ron09 25 августа 2017, 15:58

      Рону придется подрабатывать в двух клубах. Мю и в Псж

      0
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 25 августа 2017, 15:30

      Пускай валит в ПСЖ либо в Китай как уже ниже обозначили..

      0
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      Рейтинг: +106

      kos999 25 августа 2017, 14:47

      хочет много денег

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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 25 августа 2017, 13:46

      никак не нажрется.... пора уже валить

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 августа 2017, 12:39

      Пусть в китай за такими деньгами едет

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