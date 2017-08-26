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  • Вратарь «Краснодара» Синицын: «Бывают дни, когда у одной команды все залетает»

Вратарь «Краснодара» Синицын: «Бывают дни, когда у одной команды все залетает»

26 августа 2017, 07:30
2

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын пообещал сделать правильные выводы после поражения по сумме двух встреч от «Црвены Звезды» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы. По его словам, соперник хорошо воспользовался своими немногочисленными моментами.

Напомним, что в ответной встрече «Краснодар» уступил на выезде «Црвене Звезде» 1:2, а дома выиграл 3:2.

– Результат справедлив? «Црвена Звезда» больше заслужила выхода в групповой турнир Лиги Европы?

– Я бы не сказал, что хозяева имели какое-то серьезное преимущество. Просто из-за того, что поле было плохого качества, игра обеих команд упрощалась. «Црвена Звезда» больше привыкла к такому футболу. Считаю, соперник хорошо воспользовался своими немногочисленными моментами. Плюс сербы умело тянули время, на что закрывал глаза судья. Мы могли в концовке их дожать, немного не повезло. Что ж, как сложилось – так сложилось…

– Игорь Шалимов назвал итог двухматчевого противостояния катастрофой. Согласны?

– Все очень хотели в четвертый раз подряд попасть в групповой турнир Лиги Европы. Все старались, бились. Но не удалось. Бывает… Нужно сделать правильные выводы, чтобы это не повторилось.

– В эпизоде с первым голом не рассчитали отскок мяча от газона?

– Гол получился немного курьезным. Но нужно еще раз внимательно посмотреть повтор. Траектория полета была какая-то неимоверная. Мог ли выручить? Пока не готов сказать. Нужно все еще проанализировать.

– Канга, бесспорно, забил потрясающий гол. Но не далековато ли вы вышли из ворот?

– Опять же не могу ответить на ваш вопрос однозначно. «Црвена Звезда» старается играть проникающими передачами, прессингует. Наверное, есть какие-то вопросы по моей позиции. Но дай Канге пробить с этого места еще 10 раз, не уверен, что он попадет хотя бы один. Бывают просто такие дни, когда у одной команды все залетает.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Краснодар Синицын Андрей
Комментарии (2)
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bolela_16
1503726308
Андрюша, ВЫ к этому шли - неужели не видите, что постепенно скатываетесь в середняки (спасибо тренеру)...
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prezent2017
1503737106
Да уж. Такой дыре все залетает - и в ближний, и в дальний угол, и за шиворот... Тебя сербы не купили?
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