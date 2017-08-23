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    Неймар пожаловался в ФИФА на «Барселону» из-за невыплаты ею 25 миллионов отцу бразильца

    Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, ныне выступающий за французский «ПСЖ», направил в ФИФА жалобу из-за долга каталонцев перед его отцом, которому как агенту сине-гранатовые обязаны выплатить 25 миллионов евро за продление контракта игроком в прошлом году.

    «Барселона» ввиду ухода футболиста из клуба отказывается выплачивать этот бонус, однако юридических оснований для этого у нее нет.

    ФИФА начала проверку по этой жалобе Неймара. Напомним, что ранее бразилец уведомил о подаче иска на «Барселону» в суд.

    Источник: Skysports

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    23.08.2017 18:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 августа 2017, 19:47

      Началась бразильская мыльная опера, кто кому сколько должен...

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