Неймар пожаловался в ФИФА на «Барселону» из-за невыплаты ею 25 миллионов отцу бразильца

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, ныне выступающий за французский «ПСЖ», направил в ФИФА жалобу из-за долга каталонцев перед его отцом, которому как агенту сине-гранатовые обязаны выплатить 25 миллионов евро за продление контракта игроком в прошлом году.

«Барселона» ввиду ухода футболиста из клуба отказывается выплачивать этот бонус, однако юридических оснований для этого у нее нет.

ФИФА начала проверку по этой жалобе Неймара. Напомним, что ранее бразилец уведомил о подаче иска на «Барселону» в суд.