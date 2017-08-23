Руководство «Барселоны» недовольно фотографиями игроков команды с Неймаром

Как сообщает El Larguero, руководящий состав «Барселоны» с явным неодобрением относится к фотографиям футболистов команды с бывшим ее форвардом Неймаром, которые ранее появились в социальных сетях.

В частности, пост соответствующего содержания опубликовал Лионель Месси. Фото были сделаны во время недавнего делового визита бразильца в столицу Каталонии.

Напомним, что Неймар текущим летом перешел во французский «ПСЖ» и из-за нарушения некоторых контрактных формальностей каталонцы подали на нападающего в суд. Тот, в свою очередь, готовит встречный иск к сине-гранатовым.