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  • Руководство «Барселоны» недовольно фотографиями игроков команды с Неймаром

Руководство «Барселоны» недовольно фотографиями игроков команды с Неймаром

23 августа 2017, 12:11
8

Как сообщает El Larguero, руководящий состав «Барселоны» с явным неодобрением относится к фотографиям футболистов команды с бывшим ее форвардом Неймаром, которые ранее появились в социальных сетях.

В частности, пост соответствующего содержания опубликовал Лионель Месси. Фото были сделаны во время недавнего делового визита бразильца в столицу Каталонии.

Напомним, что Неймар текущим летом перешел во французский «ПСЖ» и из-за нарушения некоторых контрактных формальностей каталонцы подали на нападающего в суд. Тот, в свою очередь, готовит встречный иск к сине-гранатовым.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Неймар
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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zatonn
1503480067
Это называется: Вождь наложил на Неймара ТАБУ! И все должны это соблюдать, а как же вы думали?))))
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Аид666
1503480575
может еще его замазывать на фотках предложат? маразм какой-то пошел
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Manilov
1503483721
Блин, как торгашки на рынке теперь скандалить и плеваться в друг друга будут что ли? И какая им нахрен разница с кем фотографируются их игроки? Реально - маразм! Аж вспомнил рассказы родителей, как они в в школе из учебников истории вымарывали портреты "врагов народа", Берии и т.п. Вот вам и толерантность.
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Real.
1503483947
не думал барселону таким пассивом, все бабы нытики
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Rivaldo88
1503484662
А болельщики и сами игроки недовольны трансферной политикой.. посыпется Барса как в начале 00-ых чую. -(
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mig28
1503484870
Они просто остались друзьями.. что плохого??!!!!
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Luis Figo
1503493043
Если поменяется руководство Барсы, то Неймар может и обратно вернутся в следующее трансферное окно, кто знает!!!
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hellkid
1503554363
Барса - как брошенка себя ведет. Не нравится ей. Так чего же упустили то Неймара?
Он такой плохой? да нет. Он хочет срубить побольше бабла, вот и всё. И в этом ничего плохого нет. Ведь он бабки отрабатывает.
Надо было отступные в контракте прописывать неподъемные. Футболисты дружат, это их личное дело. Пусть фоткаются с кем хотят и когда.
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