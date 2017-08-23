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    Руководство «Барселоны» недовольно фотографиями игроков команды с Неймаром

    Как сообщает El Larguero, руководящий состав «Барселоны» с явным неодобрением относится к фотографиям футболистов команды с бывшим ее форвардом Неймаром, которые ранее появились в социальных сетях.

    В частности, пост соответствующего содержания опубликовал Лионель Месси. Фото были сделаны во время недавнего делового визита бразильца в столицу Каталонии.

    Напомним, что Неймар текущим летом перешел во французский «ПСЖ» и из-за нарушения некоторых контрактных формальностей каталонцы подали на нападающего в суд. Тот, в свою очередь, готовит встречный иск к сине-гранатовым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2017 12:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +324

      hellkid 24 августа 2017, 08:59

      Барса - как брошенка себя ведет. Не нравится ей. Так чего же упустили то Неймара?

      Он такой плохой? да нет. Он хочет срубить побольше бабла, вот и всё. И в этом ничего плохого нет. Ведь он бабки отрабатывает.

      Надо было отступные в контракте прописывать неподъемные.
      Футболисты дружат, это их личное дело. Пусть фоткаются с кем хотят и когда.

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 23 августа 2017, 15:57

      Если поменяется руководство Барсы, то Неймар может и обратно вернутся в следующее трансферное окно, кто знает!!!

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      Рейтинг: +1049

      mig28 23 августа 2017, 13:41

      Они просто остались друзьями.. что плохого??!!!!

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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 23 августа 2017, 13:37

      А болельщики и сами игроки недовольны трансферной политикой.. посыпется Барса как в начале 00-ых чую. -(

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      Рейтинг: -55

      Real. 23 августа 2017, 13:25

      не думал барселону таким пассивом, все бабы нытики

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      Рейтинг: +1309

      Manilov 23 августа 2017, 13:22

      Блин, как торгашки на рынке теперь скандалить и плеваться в друг друга будут что ли?
      И какая им нахрен разница с кем фотографируются их игроки? Реально - маразм!
      Аж вспомнил рассказы родителей, как они в в школе из учебников истории вымарывали портреты "врагов народа", Берии и т.п.
      Вот вам и толерантность.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 августа 2017, 12:29

      может еще его замазывать на фотках предложат? маразм какой-то пошел

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 23 августа 2017, 12:21

      Это называется: Вождь наложил на Неймара ТАБУ! И все должны это соблюдать, а как же вы думали?))))

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