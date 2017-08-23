Черышев рассчитывает вернуться на поле в сентябре

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев продолжает восстанавливаться после травмы. По его словам, все идет по плану, он уже занимается в общей группе.

«Процесс восстановления идет планомерно, в середине августа я начал тренироваться уже в общей группе. Правда, некоторые упражнения еще не делаю – например, пока не иду в стыки. Но главное, что в целом восстановление прошло хорошо и на прошлой неделе врачи дали мне разрешение потихоньку приступить к работе с мячом.

Первая игра в новом сезоне у «Вильярреала» выездная – 21 августа в Валенсии с местным «Леванте». Но мое участие в ней не подразумевалось. Думаю, мне придется пропустить два-три тура чемпионата, а в сентябре, надеюсь, тренерский штаб начнет включать меня в заявку.

Наверное, любому футболисту хотелось бы попасть на чемпионат мира, а тем более если турнир будет проводиться в его родной стране, в домашних условиях. Поэтому я буду стараться, чтобы попасть в сборную России. Для этого надо вернуться в основной состав, заиграть в испанском чемпионате. Тогда и тренеры сборной смогут обратить на меня внимание.

Могу лишь сказать, что нынешним летом звонков из сборной не было, но это нормальное явление. Станислав Саламович был занят подготовкой того состава сборной, кто в строю, а я был травмирован.

Но на днях появилась информация, что я включен Черчесовым в расширенный состав национальной команды для участия в учебно-тренировочном сборе. К сожалению, из-за травмы в окончательный состав сборной я не попал», – рассказал Черышев «Патриотам Нижнего».