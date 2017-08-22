Стерлинг раскритиковал арбитров за удаление Уокера

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг раскритиковал работу судейской бригады на матче второго тура чемпионата Англии против «Эвертона». По ходу встречи «горожане» лишились Кайла Уокера, который был удален за две желтые карточки.

«Подобные спорные решения арбитров стоили нам нескольких важных очков в прошлом сезоне. Уверен, что вторая желтая карточка в этом моменте была показана не по делу. Это несправедливо», – приводит слова Стерлинга ВВС.

Матч второго тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Эвертон» закончился со счетом 1:1.