Вальверде: «Два проигрыша «Реалу» нас научили многому»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии матча первого тура Примеры против «Бетиса» заявил, что провал его команды в матчах за Суперкубок Испании против мадридского «Реала» станет большим уроком для игроков сине-гранатовых.

«Уверен, что эти два поединка нам даже помогли. Однако по ходу их не все было так плохо. Временам в нашем исполнении была неплохая игра. Теперь мы понимаем, над чем должны работать; значит, поражения нас многому научили.

Конечно, в игре с «Бетисом» мы хотим не только победить, но и показать качественный футбол. В принципе, такое сочетание в «Барселоне» должно быть всегда.

Что касается лично меня, то работа в таком клубе – очень тяжелое, но самое приятное испытание в карьере», – заявил Вальверде.

Матч с «Бетисом» состоится 20 августа и начнется в 21:15 по Москве.