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Вальверде: «Два проигрыша «Реалу» нас научили многому»

20 августа 2017, 01:36
5

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии матча первого тура Примеры против «Бетиса» заявил, что провал его команды в матчах за Суперкубок Испании против мадридского «Реала» станет большим уроком для игроков сине-гранатовых.

«Уверен, что эти два поединка нам даже помогли. Однако по ходу их не все было так плохо. Временам в нашем исполнении была неплохая игра. Теперь мы понимаем, над чем должны работать; значит, поражения нас многому научили.

Конечно, в игре с «Бетисом» мы хотим не только победить, но и показать качественный футбол. В принципе, такое сочетание в «Барселоне» должно быть всегда.

Что касается лично меня, то работа в таком клубе – очень тяжелое, но самое приятное испытание в карьере», – заявил Вальверде.

Матч с «Бетисом» состоится 20 августа и начнется в 21:15 по Москве.

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Барселона Реал Вальверде Эрнесто
Комментарии (5)
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Аристократ Олжик
1503182499
. . .
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Real.
1503198894
Ne ujeli
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Финт
1503212529
Временам в нашем исполнении была неплохая игра. Теперь мы понимаем, над чем должны работать; значит, поражения нас многому научили)) Пора мазать лоб зелёнкой)
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Luis Figo
1503215466
идиоты! что руководство что тренер.... ((
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САНЁК17
1503224821
Ну-ну, если хотите научится играть футбол вам поможет Реал мадрид (звонок бесплатный)
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