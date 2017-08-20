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    Вальверде: «Два проигрыша «Реалу» нас научили многому»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии матча первого тура Примеры против «Бетиса» заявил, что провал его команды в матчах за Суперкубок Испании против мадридского «Реала» станет большим уроком для игроков сине-гранатовых.

    «Уверен, что эти два поединка нам даже помогли. Однако по ходу их не все было так плохо. Временам в нашем исполнении была неплохая игра. Теперь мы понимаем, над чем должны работать; значит, поражения нас многому научили.

    Конечно, в игре с «Бетисом» мы хотим не только победить, но и показать качественный футбол. В принципе, такое сочетание в «Барселоне» должно быть всегда.

    Что касается лично меня, то работа в таком клубе – очень тяжелое, но самое приятное испытание в карьере», – заявил Вальверде.

    Матч с «Бетисом» состоится 20 августа и начнется в 21:15 по Москве.

    Источник: Mundodeportivo

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    20.08.2017 01:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 20 августа 2017, 13:27

      Ну-ну, если хотите научится играть футбол вам поможет Реал мадрид (звонок бесплатный)

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 20 августа 2017, 10:51

      идиоты! что руководство что тренер.... ((

      0
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      Рейтинг: +358

      Финт 20 августа 2017, 10:02

      Временам в нашем исполнении была неплохая игра. Теперь мы понимаем, над чем должны работать; значит, поражения нас многому научили))

      Пора мазать лоб зелёнкой)

      0
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      Рейтинг: -55

      Real. 20 августа 2017, 06:14

      Ne ujeli

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 августа 2017, 01:41

      . . .

      0
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