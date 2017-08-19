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    РФПЛ. «Спартак» проиграл «Локомотиву», ведя в счете в два мяча

    Завершился матч седьмого тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Волевая победа досталась гостям, которые в течение второго тайма забили четыре мяча.

    После этого поражения красно-белые опустились на десятое место в таблице.

    Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 3:4 (2:0) Текстовая трансляция

    Голы: 1:0 – Глушаков, 30; 2:0 – Адриано, 43; 2:1 – Баринов, 48; 2:2 – Ал. Миранчук, 68; 2:3 – Коломейцев, 83; 2:4 – Фернандеш, 90+1; 3:4 – Промес, 90+2.

    «Спартак»: Селихов, Комбаров, Боккетти, Таски, Ещенко, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Джано (Мельгарехо, 46), Промес, Самедов, Адриано.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович. И. Денисов, Тарасов (В. Денисов, 49), Игнатьев, Баринов (Коломейцев, 78), Ал. Миранчук, Рыбус (Ан. Миранчук, 49), Фернандеш, Фарфан.

    Предупреждения: Самедов, 27 – Ал. Миранчук, 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72.

    Удаление: Самедов, 45+1 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2017 19:24
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +4454

      Snek 21 августа 2017, 09:57

      Ничего страшного не произошло, просто это уровень Спартака, я не понимаю, чем кипишь такой подняли, Спартак играет так 16 лет уже, только сейчас заметили что ли?

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 20 августа 2017, 00:12

      Всё будет хорошо...или не будет.

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 19 августа 2017, 22:51

      ЛОКО с победой. Спартаку удачи в ЛЧ. НО здесь проиграла команда. Это не хоккей, где 5на 4 это часто гол. Чемпион страны, ведя 2-0 даже вдесятером должен доводить матч до победы. А у ВАС??? Вспомните Динамо. Тоже вели 2-0 и что в итоге? 2-2... Так что все по делу.

      4
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 19 августа 2017, 22:22

      зачем спорить и ругаться, надо просто признать что фернандеш был сегодня огого )))

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 августа 2017, 22:20

      Красивая игра ! Любимый клуб с победой !

      3
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 19 августа 2017, 20:27

      каждый матч Спартака все больше убеждает, что дело не в тренере. В Зенит пришол Манчини ему купили новый состав, Каррере же после чемпионства руководство показало .уй, вот и разница, не надо покупать звезд купите качественных игроков, когда-то пришел малоизвестный Видич и ушел в МЮ став топ игроком, нужны нормальные селекционеры, и тогда появятся хорошие игроки, пример Краснодар, находят малоизвестных игроков, которые показывают уровень игры на голову выше, чем многие "звезды" РФПЛ.....

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Andrew01 19 августа 2017, 20:51

      Причем тут Манчини?!...просто Спартачи после чемпионства расслабились...надо просто работать над собой....))

      1
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > Andrew01 20 августа 2017, 14:18

      а в ком дело.тактика команды абсолютно не меняется. команда билась,но проиграла тактически Каррера пятый раз наступает на одни и те же грабли

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2017, 20:20

      Игра классная получилась. Жаль у нас в обороне кошмар опять.

      6
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > OfaZavr 19 августа 2017, 21:24

      в обороне всегда был кошмар,только что они с этим кошмаром в л.ч. делать будут,ой мама не горюй!!

      2
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      Рейтинг: +415

      radga > OfaZavr 19 августа 2017, 22:03

      Какая жаль...... Аргентина - Ямайка ------------. В который раз убеждаюсь, что Аленичев был "затейник" - прошлогоднего чемпионства Спартака - Коррера лишь доработчик. Наступил новый сезон ...... и что?
      Ответы искать где????? .......... . Наверное выдаем желаемое за будущее.
      Нужно начинать сначала!!!!

      1
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      Рейтинг: +74

      sorus 19 августа 2017, 20:08

      Комбаров Д. в своем репертуаре, 2 гола пропущены из-за его недоработки, и еще один с его фланга.

      0
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      Рейтинг: +295

      dudarik 19 августа 2017, 20:07

      Почему не было Джикии в старте?..ну и насчет Селихова....мне кажется Тема свое уже отсидел,пора за работу.

      5
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > dudarik 19 августа 2017, 21:24

      Джикия единственный с Промесом которым нет претензий по проигранным матчам, до конца оба играют не сдаются)

      -1
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 19 августа 2017, 20:02

      Массимо показал что Массимо далеко не Массимилиано

      0
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