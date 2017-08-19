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РФПЛ. «Спартак» проиграл «Локомотиву», ведя в счете в два мяча

19 августа 2017, 19:24
70

Завершился матч седьмого тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Волевая победа досталась гостям, которые в течение второго тайма забили четыре мяча.

После этого поражения красно-белые опустились на десятое место в таблице.

Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 3:4 (2:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Глушаков, 30; 2:0 – Адриано, 43; 2:1 – Баринов, 48; 2:2 – Ал. Миранчук, 68; 2:3 – Коломейцев, 83; 2:4 – Фернандеш, 90+1; 3:4 – Промес, 90+2.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Боккетти, Таски, Ещенко, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Джано (Мельгарехо, 46), Промес, Самедов, Адриано.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович. И. Денисов, Тарасов (В. Денисов, 49), Игнатьев, Баринов (Коломейцев, 78), Ал. Миранчук, Рыбус (Ан. Миранчук, 49), Фернандеш, Фарфан.

Предупреждения: Самедов, 27 – Ал. Миранчук, 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72.

Удаление: Самедов, 45+1 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (70)
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zagrizlik
1503159886
Глумление над ветчинойдами продолжается. Вас ждут в фнл.
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DeutschlandUberAlles
1503159996
Если бы не судья со своим удалением Спартак бы выиграл. Судья игру испортил.
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acer2003
1503160029
Отличная игра ))Локо с победой ! Всё по делу ! Спартаку нужно гнать Комбарова,Мельгорехои срочно укрепляться. С такой защитой в ЛЧ делать неччего...
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Nesterenko
1503160157
Великолепный и веселый был матч. Браво Локомотив, очень организованно выглядел, и просто несправедливо проигрывал 0:2 после 1-го тайма. Но после перерыва Локо все перевернул, настоящая команда. Кладут на землю чемпионов и вице-чемпионов, давно такое железнодорожники не делали!
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oyabun
1503160189
Позор не то что проиграли. А то что пропустили 4 гола после того, как практически уже и выиграли матч со счётом 2:0. И третий гол Промеса здесь уже ничего не решал. Надо что то кардинально менять в команде. И на удаление кивать нельзя. Я помню как точно так же вдесятером ЦСКА обыграл Спартак
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Диктор
1503160215
В равных составах вы ноль без палочки,а ваш Миранчук вообще гав.но.
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APchelov
1503160215
Бедный дедушка рейнгольд.....
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Narushitel_
1503160289
Скажите спасибо Еськову, болельщики Локомотива, ну да красный Самедову по делу. А у Миранчука красная явнее
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Челнинец
1503160564
Спартак пропустил больше всех мячей, оборона ужас, ЛЧ не простит, будут разгромы)
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lekseij2007
1503161124
Отличная игра! Локо с победой.
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