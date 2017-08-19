РФПЛ. «Спартак» проиграл «Локомотиву», ведя в счете в два мяча

Завершился матч седьмого тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Волевая победа досталась гостям, которые в течение второго тайма забили четыре мяча.

После этого поражения красно-белые опустились на десятое место в таблице.

Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 3:4 (2:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Глушаков, 30; 2:0 – Адриано, 43; 2:1 – Баринов, 48; 2:2 – Ал. Миранчук, 68; 2:3 – Коломейцев, 83; 2:4 – Фернандеш, 90+1; 3:4 – Промес, 90+2.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Боккетти, Таски, Ещенко, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Джано (Мельгарехо, 46), Промес, Самедов, Адриано.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович. И. Денисов, Тарасов (В. Денисов, 49), Игнатьев, Баринов (Коломейцев, 78), Ал. Миранчук, Рыбус (Ан. Миранчук, 49), Фернандеш, Фарфан.

Предупреждения: Самедов, 27 – Ал. Миранчук, 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72.

Удаление: Самедов, 45+1 (вторая ж.к.) – нет.

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