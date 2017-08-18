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    Аллегри сказал, что трансферное окно должно закрываться раньше 31 августа

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выступил против завершения трансферного периода в последний день лета.

    «Я против того, чтобы трансферное окно закрывалось 31 августа. К этому моменту составы клубов уже должны быть готовы», – сказал 50-летний итальянец.

    Текущим летом состав «бьянконери» пополнили среди прочих голкипер Войцех Щесны, защитник Маттео Де Шильо, хавбек Блейз Матюиди, форварды Дуглас Коста и Федерико Бернардески. Действующий чемпион Италии также выкупил права на Хуана Куадрадо.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    18.08.2017 15:58
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