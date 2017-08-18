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    Хорватские болельщики устроили беспорядки на матче «Эвертон» – «Хайдук»

    Первый поединок четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между английским «Эвертоном» и хорватским «Хайдуком» (2:0) прерывался на некоторое время ввиду беспорядков на трибунах. Их спровоцировали приезжие фанаты.

    Хорваты после первого гола в свои ворота пытались выбежать на поле и добраться до актива фанатов «Эвертона», но стюарды не позволили им этого сделать.

    Ответный поединок между командами состоится 24 августа в Сплите.

    Источник: Twitter

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    18.08.2017 00:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 18 августа 2017, 01:30

      Сраные дикари таких изолировать надо!!!
      Что они доказали,то что они дебилы и на команду санкции будут наложены!!!

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