Хорватские болельщики устроили беспорядки на матче «Эвертон» – «Хайдук»

Первый поединок четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между английским «Эвертоном» и хорватским «Хайдуком» (2:0) прерывался на некоторое время ввиду беспорядков на трибунах. Их спровоцировали приезжие фанаты.

Хорваты после первого гола в свои ворота пытались выбежать на поле и добраться до актива фанатов «Эвертона», но стюарды не позволили им этого сделать.

Ответный поединок между командами состоится 24 августа в Сплите.