Пике впервые ощутил, что «Барселона» хуже «Реала»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что ощутил всю мощь «Реала» в ответной встрече за Суперкубок Испании. Футболист отметил, что это случилось впервые за 10 лет.

«За девять лет, которые я выступаю в «Барселоне», впервые ощутил, что мы хуже «Реала». Да, они победители Лиги чемпионов, но совсем недавно мы играли на «Сантьяго Бернабеу» и одержали свою победу», – сказал Пике.

Напомним, что в минувший четверг «Реал» обыграл «Барселону» на своем поле со счетом 2:0 в ответном матче за Суперкубок Испании. Первая встреча закончилась со счетом 3:1.