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    Пике впервые ощутил, что «Барселона» хуже «Реала»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что ощутил всю мощь «Реала» в ответной встрече за Суперкубок Испании. Футболист отметил, что это случилось впервые за 10 лет.

    «За девять лет, которые я выступаю в «Барселоне», впервые ощутил, что мы хуже «Реала». Да, они победители Лиги чемпионов, но совсем недавно мы играли на «Сантьяго Бернабеу» и одержали свою победу», – сказал Пике.

    Напомним, что в минувший четверг «Реал» обыграл «Барселону» на своем поле со счетом 2:0 в ответном матче за Суперкубок Испании. Первая встреча закончилась со счетом 3:1.

    Источник: Marca

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    17.08.2017 06:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +617

      nelez 17 августа 2017, 23:31

      Счастличик Пике. Из пяти мячей забитых в ворота барсы 4 наблюдал пике с первого ряда , одного забил сам.

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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 17 августа 2017, 19:30

      Наконец-то признался.

      0
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 17 августа 2017, 12:54

      Печально.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 17 августа 2017, 12:07

      ну и какие ощушения???

      0
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      Рейтинг: +158

      Эхнатон 17 августа 2017, 11:56

      Главное вовремя.

      0
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      Рейтинг: +85

      Dmitrii Darian 17 августа 2017, 09:29

      Вместо поддержки после поражения клуба, за который выступаешь, и рвешь жопу в твиттере, Пике (он же главный глор барсы) почувствовал))) Меньше трепаться надо, больше игру показывать 3 мяча в первом матче привез)) Ну п...ть как говорится не мешки ворочать

      0
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      Рейтинг: +448

      Paladius 17 августа 2017, 08:04

      Это не мощь Реала-это развал Барселоны. Если сравнить по позициям игроков у Барсы не понятно кто скуплен исключая 4-5 игроков. Но Реал реально крут! Я думаю сильнейшая команда в мире и по игре и по составу на сегодняшний момент!

      3
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      Рейтинг: -55

      Real. 17 августа 2017, 06:53

      еще долго будешь ощутить всю мощь Реала это только начало

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Real. 17 августа 2017, 13:00

      Согласен с тобой полностью. (болею за барселону.)

      -1
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