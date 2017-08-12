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  • РФПЛ. ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком» в московском дерби

РФПЛ. ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком» в московском дерби

12 августа 2017, 19:25
178

В центральном матче 6-го тура РФПЛ ЦСКА вырвал победу над «Спартаком» – 2:1. Решающий гол в московском дерби в составе хозяев забил Витиньо.

После данного результата армейцы набрали 12 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. Действующий чемпион России – восьмой.

Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Пашалич, 48; 1:1 – Щенников, 83; 2:1 – Витиньо, 85.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, А. Березуцкий (Натхо, 69), В. Березуцкий, Фернандес, Щенников, Вернблум, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90+2), Оланаре (Чалов, 58), Витиньо.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Самедов (Бакаев, 90+3), Глушаков, Промес, Фернандо (Джано, 87), Пашалич, Зе Луиш (Мельгарехо, 36).

Предупреждения: Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90+5; Щенников, 90+5; Промес, 90+6 – Джикия, 90+5.

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (178)
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InterMilLano1908
1502555396
Ну что спартак? опять лет 15-20 без чемпионства с такой игрой!!! ЦСКА лучшие, без трансферов, с защитниками по 35 лет обыгрывают псевдочемпионов!!!! ЦСКА красно синий , всегда самыый сильный!!!!
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порт
1502555665
Это вам не договогняк с Туляками сыграть.
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зенит ничто
1502555746
СОБРАЛОСЬ КОНСКОЕ БЕЗДАРНОЕ ВОНЮЧЕЕ НАВОЗНОЕ ЧМО ИЗ НЕДО ГОРЕ ТУПЫХ БОЛЕЛ!
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cska-62
1502555942
Антифутбол всё же оказался наказуем! ЦСКА в первом тайме играл и лучше, и острее «Спартака». Кстати, судья с падением Фернандеса разобрался верно, что не назначил пенальти. Джикия сыграл в мяч, и даже остановил его, что хорошо видно на повторе, просто сам Фернандес этого не видел, потому и отреагировал на то, что после остановки мяча Джикия въехал в его ноги. Начало второго тайма. Совершенно дурацкий гол в ворота ЦСКА с рикошета. Так бывает. Но «Спартак» решил, что можно выигрывать у ЦСКА, не создав за матч ни одного голевого момента. И был сурово наказан за это двумя пропущенными мячами. Лучшим и самым полезным в ЦСКА игроком был сегодня, вне всякого сомнения, Головин – восходящая звезда российского футбола. Был ли Щенников в положении вне игры, когда забивал мяч? В момент передачи он был на линии офсайда. И уверяю, что каждый из болельщиков по этому эпизоду будет иметь своё мнение. От споров воздержусь. Победа сегодня у ЦСКА заслуженная, равно как и поражение у «Спартака». Нельзя чемпиону играть в антифутбол. А именно его сегодня подопечные Карреры и показывали, что лично меня очень удивило.
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SPbZenit12
1502556086
Ну нет игры Спартака! Нет больше ослабших конкурентов! А по факту без оскорблений - играли ужасно обе команды... Разве это 2 участника ЛЧ?? Что нам там делать??
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ВЛАДИВОСТОК
1502557065
Сегодня у меня был тяжёлый и трудный день..........но победа ЦСКА , заставила всю эту жизненную ерунду забыть . Я просто счастлив !!!!!!!!!!
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Abrekkk
1502557143
Странно, вроде говорят что спортак народная команда, но почему то вся страна радуется его поражениям)) Кони молодцы, зажарили свинюшек)
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GSKA1974
1502557517
Классный матч.Армейцы просто Красавцы! Не сдались,так как играть нужно 90 мин. Я думал тут соседи полицию вызовут,как мы с сыном в квартире орали когда Витиньо забил!!!
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SPARTAK__MOSCOW
1502557580
Нормально нас выебали
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zenit2012
1502558588
ЦСКА с победой!!!!!
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