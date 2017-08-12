РФПЛ. ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком» в московском дерби

В центральном матче 6-го тура РФПЛ ЦСКА вырвал победу над «Спартаком» – 2:1. Решающий гол в московском дерби в составе хозяев забил Витиньо.

После данного результата армейцы набрали 12 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. Действующий чемпион России – восьмой.

Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Пашалич, 48; 1:1 – Щенников, 83; 2:1 – Витиньо, 85.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, А. Березуцкий (Натхо, 69), В. Березуцкий, Фернандес, Щенников, Вернблум, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90+2), Оланаре (Чалов, 58), Витиньо.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Самедов (Бакаев, 90+3), Глушаков, Промес, Фернандо (Джано, 87), Пашалич, Зе Луиш (Мельгарехо, 36).

Предупреждения: Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90+5; Щенников, 90+5; Промес, 90+6 – Джикия, 90+5.

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