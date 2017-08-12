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    РФПЛ. ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком» в московском дерби

    В центральном матче 6-го тура РФПЛ ЦСКА вырвал победу над «Спартаком» – 2:1. Решающий гол в московском дерби в составе хозяев забил Витиньо.

    После данного результата армейцы набрали 12 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. Действующий чемпион России – восьмой.

    Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

    ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Пашалич, 48; 1:1 – Щенников, 83; 2:1 – Витиньо, 85.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, А. Березуцкий (Натхо, 69), В. Березуцкий, Фернандес, Щенников, Вернблум, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90+2), Оланаре (Чалов, 58), Витиньо.

    «Спартак»: Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Самедов (Бакаев, 90+3), Глушаков, Промес, Фернандо (Джано, 87), Пашалич, Зе Луиш (Мельгарехо, 36).

    Предупреждения: Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90+5; Щенников, 90+5; Промес, 90+6 – Джикия, 90+5.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 19:25
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    Комментарии161
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 13 августа 2017, 09:44

      Опачки №4. Спартак пожалей Карреру! На него смотреть больно.

      1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 13 августа 2017, 00:03

      Отлично!

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 12 августа 2017, 23:21

      Надо признать, что ЦСКА был сегодня сильнее по игре и заслуженно победил. В Спартаке ничего нового, опять ошибка Фернандо и очередной привоз. Фернандо вообще в двух последних играх сам на себя не похож. Комбаров - не защитник. Нельзя так играть в обороне, как он в случае с первым пропущенным мячом. Головин его обыграл, он встал и как зритель смотрел - чем это закончится. Закончилось..... А Самедов вообще на поле был? Удивило, что примерно до 70-75 минуты Спартак играл компактно на своей половине, открывая зоны для атак Промеса и Мельгарехо а потом вдруг начал играть в высокий прессинг, оставляя зоны для быстрой атаки ЦСКА, зная, что в этом их сила. Даже Глушаков частенько был ближе к воротам ЦСКА чем нападающие. Причём в ущерб обороне. Если это замысел Карреры, то очевидная ошибка. Но скорее всего - это самодеятельность. Складывается впечатление, что либо никто не разбирает игру соперника, либо футболисты на поле не выполняют тренерскую установку. Видимо в стане красно-белых появились внутренние проблемы. Перед Лигой становится всё тревожней и тревожней.

      2
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 12 августа 2017, 22:13

      Честно говоря, матч ни о чем!!! Можно было уснуть! Цска с победой! Нужно было хотяб 5 забивать, может тогда чемпионы проснулись бы! Федуну с Каррерой привет от кб!

      4
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa > 4agaaa 12 августа 2017, 22:15

      А ещё спасибо Головину за хороший матч, по мне лучший на поле!

      5
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      Рейтинг: +67289

      portero 12 августа 2017, 22:13

      Головин молодца вытащил ЦСКА, а то уже как то катилось все к проигрышу

      3
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 12 августа 2017, 20:56

      Вот и песенке конец, а кто болел за ЦСКА тот молодец!!!
      ЦВБП!!!
      Всех болельщиков ЦСКА с победой, команде спасибо! Цеплялись за все за что могли и это дало результат.

      8
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 12 августа 2017, 20:54

      Мне кажется, что лучшим исходом этой встречи была бы ничья..., по крайней мере обои задумались бы в предверии матчей ЛЧ. А так.., одни считают что у них все ок, а другие...,- вообще то послушав Глушакова, как ни странно - тоже ок!?

      1
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > BarStep 12 августа 2017, 21:28

      Нулевая ничья. Ниодна команда не заслужила даже забитого мяча. Эмоций не было. Даже Зенит - Спартак было интереснее смотреть при условии что одна команда унижала другую

      3
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > SPbZenit12 12 августа 2017, 21:58

      Согласился..., я о том же...

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 12 августа 2017, 20:52

      Игра была скучная,с прошедшими двумя матчами в прошлом сезоне и не сравнить.

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 12 августа 2017, 20:41

      Спартак соберитесь и надерите всем в группе ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +5462

      SPACE TRUCKIN > за ЦСКА с 1980г 12 августа 2017, 22:27

      буду болеть за ЦСКА в ЛЧ,хоть за Спартак с 80-го года...есть адекваты...

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 августа 2017, 20:40

      Да. ЦСКА - это танк. Или десант. Безо всяких каварелистских наскоков. Поздравляю

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