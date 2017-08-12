Бубнов: «Спартак» может заменить почти весь состав, а ЦСКА – нет»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что ЦСКА в преддверии матча со «Спартаком» в 6-м туре РФПЛ имеет больше проблем, чем их соперник. Особенно было отмечено отсутствие возможности у армейцев проводить существенную ротацию состава.

«На мой взгляд, запас прочности армейцев понизился, если сравнивать с предыдущими годами. Они играют на пределе возможностей, и далеко не все получается. Есть проблемы с обороной и атакой. Возрастные футболисты, много травм.

У армейцев даже больше проблем, чем у «Спартака», хотя и у красно-белых трудностей хватает. Последний тур показал, что «Спартак» может заменить практически весь состав. У ЦСКА такой возможности нет.

Три центральных защитника и Вернблум – это оружие ЦСКА», – заявил Бубнов.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 12 августа.