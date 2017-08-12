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  • Бубнов: «Спартак» может заменить почти весь состав, а ЦСКА – нет»

Бубнов: «Спартак» может заменить почти весь состав, а ЦСКА – нет»

12 августа 2017, 09:27
22

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что ЦСКА в преддверии матча со «Спартаком» в 6-м туре РФПЛ имеет больше проблем, чем их соперник. Особенно было отмечено отсутствие возможности у армейцев проводить существенную ротацию состава.

«На мой взгляд, запас прочности армейцев понизился, если сравнивать с предыдущими годами. Они играют на пределе возможностей, и далеко не все получается. Есть проблемы с обороной и атакой. Возрастные футболисты, много травм.

У армейцев даже больше проблем, чем у «Спартака», хотя и у красно-белых трудностей хватает. Последний тур показал, что «Спартак» может заменить практически весь состав. У ЦСКА такой возможности нет.

Три центральных защитника и Вернблум – это оружие ЦСКА», – заявил Бубнов.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 12 августа.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Бубнов Александр
Комментарии (22)
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Грыззь
1502520468
Великий эксперт!
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Manilov
1502520509
Чемпионат только начался. О какой необходимой ротации можно вести речь? Ну заменит Спартак ВЕСЬ состав, и что? Это означает обязательную победу? У Спартака и основа не блещет, прямо скажем, а на лавке типа намного лучше? Просто Каррера их в резерве держит..., угу.
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VIPded
1502521266
А запас у Спартака прям сыгранный такой...))) Удачи ЦСКА!!!
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zico2205
1502523062
ЦСКА всегда был наверное самым практичным клубом. Команда играла практически составом 14-15 человек, и то ,когда кто-то был травмирован- то еще пару человек подключали...У Зенита собирается наверное 3 состава, у Спартака-2....А Гинер умеет считать деньги...Одно только исчезло у ЦСКА- это умение точно и точечно проводить трансферы!!! А сколько они на этом заработали??? Но в последние 3 года не было ни одного удачного приобретения и это(я считаю) главная причина спада команды...
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Бугимен
1502523251
Вспомним как все было 30.04.2017 История противостояний. ЦСКА - Спартак! Тогда мы победили ЦСКА 1-2 Спартак! 31′ Луис Адриано 51′ Глушаков у ЦСКА Березуцкий А. 45′ забил.Думаю,что в этом матче будет победа за нами!Вперед Спартак!!!
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Gullit 76
1502524829
Команды ещё форму не набрали,плевать сколько у них игроков.В этом матче всё решит одна ошибка: игрока или судьи.
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Алексей Гозиас
1502526864
Желаю ЦСКА победы!!!!!!!
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Gullit 76
1502527473
Многие суперклубы шли по этому пути(вспомните Милан,Интер начала 90х),а кубок чемпионов выигрывали Црвена звезда да Марсель.Нужен баланс - не будет его имей хоть 5 составов - результата не будет.
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Дополнительная минута
1502529577
Ждем красивого футбола
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АЛЕКС 58
1502533432
Победы армейцам!!!
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