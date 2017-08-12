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    Бубнов: «Спартак» может заменить почти весь состав, а ЦСКА – нет»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что ЦСКА в преддверии матча со «Спартаком» в 6-м туре РФПЛ имеет больше проблем, чем их соперник. Особенно было отмечено отсутствие возможности у армейцев проводить существенную ротацию состава.

    «На мой взгляд, запас прочности армейцев понизился, если сравнивать с предыдущими годами. Они играют на пределе возможностей, и далеко не все получается. Есть проблемы с обороной и атакой. Возрастные футболисты, много травм.

    У армейцев даже больше проблем, чем у «Спартака», хотя и у красно-белых трудностей хватает. Последний тур показал, что «Спартак» может заменить практически весь состав. У ЦСКА такой возможности нет.

    Три центральных защитника и Вернблум – это оружие ЦСКА», – заявил Бубнов.

    Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 12 августа.

    Источник: Sportbox.ru

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    12.08.2017 09:27
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +11239

      alp 12 августа 2017, 14:18

      только идиот выставит на дерби второй состав. бубнов иногда так скажет как в лужу пёрнет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 12 августа 2017, 14:15

      Победит сильнейший,победы Спартаку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11239

      alp 12 августа 2017, 14:14

      полагаю, будет результативная ничья

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 12 августа 2017, 13:23

      Победы армейцам!!!

      2
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 12 августа 2017, 12:42

      Хорошего футбола и судейства !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2017, 12:24

      Кем заменить и против кого?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 12 августа 2017, 12:19

      Ждем красивого футбола

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 августа 2017, 11:44

      Многие суперклубы шли по этому пути(вспомните Милан,Интер начала 90х),а кубок чемпионов выигрывали Црвена звезда да Марсель.Нужен баланс - не будет его имей хоть 5 составов - результата не будет.

      2
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 12 августа 2017, 11:34

      Желаю ЦСКА победы!!!!!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 августа 2017, 11:00

      Команды ещё форму не набрали,плевать сколько у них игроков.В этом матче всё решит одна ошибка: игрока или судьи.

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > vit1903 12 августа 2017, 11:34

      Всё может быть! И до наоборот.

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