«Сампдория» готова подписать Луана, на которого претендует «Спартак»

«Сампдория» согласовала с «Гремио» условия перехода нападающего Луана. Об этом сообщил ресурс SampNews24. Согласно источнику, сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

В декабре 2016 года появилась информация об интересе к нападающему со стороны «Спартака». 10 августа «Бомбардир» писал о том, что красно-белые согласовали детали перехода бразильца за 24,3 миллиона евро.

Позже 24-летний Луан сказал, что «Гремио» собирается продать его против его воли.

Футболист подписал взрослый контракт с клубом в январе 2014 года. За три с половиной сезона в главной команде он забил 32 гола и отдал 21 результативную передачу в 117-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов.

Ранее стало известно о том, что «Сампдория» является приоритетным вариантом для трансферной цели «Локомотива» Дувана Сапаты.