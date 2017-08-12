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  • «Сампдория» готова подписать Луана, на которого претендует «Спартак»

«Сампдория» готова подписать Луана, на которого претендует «Спартак»

12 августа 2017, 01:52
7

«Сампдория» согласовала с «Гремио» условия перехода нападающего Луана. Об этом сообщил ресурс SampNews24. Согласно источнику, сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

В декабре 2016 года появилась информация об интересе к нападающему со стороны «Спартака». 10 августа «Бомбардир» писал о том, что красно-белые согласовали детали перехода бразильца за 24,3 миллиона евро.

Позже 24-летний Луан сказал, что «Гремио» собирается продать его против его воли.

Футболист подписал взрослый контракт с клубом в январе 2014 года. За три с половиной сезона в главной команде он забил 32 гола и отдал 21 результативную передачу в 117-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов.

Ранее стало известно о том, что «Сампдория» является приоритетным вариантом для трансферной цели «Локомотива» Дувана Сапаты.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Кубок Россия. Премьер-лига Сампдория Гремио Спартак
Комментарии (7)
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ivanthebest
1502492524
Наглый пиздёжь... На сайте сампы такой новости и близко нет...
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erma
1502494893
Спартак водит нас за нос!
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серега кашин
1502510768
очередной вброс
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Бугимен
1502514243
Между московским «Спартаком» и бразильским «Гремио» по-прежнему есть финансовые разногласия по трансферу нападающего Луана в российский клуб.о информации издания, переговоры о переходе 24-летнего футболиста затянулись именно из-за того, что клубы не могут договориться относительно финансовой части возможного трансфера. При этом отмечается, что сделка всё ещё может быть успешно завершена в течение нескольких дней. По данным источника, сам Луан готов отправиться в Россию, даже несмотря на то что его выступление в РФПЛ будет менее заметным для тренерского штаба сборной Бразилии, чем дома. Ранее бразильские СМИ сообщали, что «Гремио» просит за Луана € 25 млн. Бразильскому клубу принадлежат 70% прав на игрока, а ещё 30% принадлежат инвесторам и агентам.
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prezent2017
1502529802
«Сампдория» хоть и предлагает меньше, но клуб с традициями.
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