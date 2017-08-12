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    «Сампдория» готова подписать Луана, на которого претендует «Спартак»

    «Сампдория» согласовала с «Гремио» условия перехода нападающего Луана. Об этом сообщил ресурс SampNews24. Согласно источнику, сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

    В декабре 2016 года появилась информация об интересе к нападающему со стороны «Спартака». 10 августа «Бомбардир» писал о том, что красно-белые согласовали детали перехода бразильца за 24,3 миллиона евро.

    Позже 24-летний Луан сказал, что «Гремио» собирается продать его против его воли.

    Футболист подписал взрослый контракт с клубом в январе 2014 года. За три с половиной сезона в главной команде он забил 32 гола и отдал 21 результативную передачу в 117-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов.

    Ранее стало известно о том, что «Сампдория» является приоритетным вариантом для трансферной цели «Локомотива» Дувана Сапаты.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 01:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2017, 12:23

      «Сампдория» хоть и предлагает меньше, но клуб с традициями.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 12 августа 2017, 08:04

      Между московским «Спартаком» и бразильским «Гремио» по-прежнему есть финансовые разногласия по трансферу нападающего Луана в российский клуб.о информации издания, переговоры о переходе 24-летнего футболиста затянулись именно из-за того, что клубы не могут договориться относительно финансовой части возможного трансфера. При этом отмечается, что сделка всё ещё может быть успешно завершена в течение нескольких дней. По данным источника, сам Луан готов отправиться в Россию, даже несмотря на то что его выступление в РФПЛ будет менее заметным для тренерского штаба сборной Бразилии, чем дома.

      Ранее бразильские СМИ сообщали, что «Гремио» просит за Луана € 25 млн. Бразильскому клубу принадлежат 70% прав на игрока, а ещё 30% принадлежат инвесторам и агентам.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Бугимен 12 августа 2017, 12:22

      Говорил же, что Федун удавится от жадности.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 августа 2017, 07:06

      очередной вброс

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      erma 12 августа 2017, 02:41

      Спартак водит нас за нос!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 августа 2017, 02:02

      Наглый пиздёжь... На сайте сампы такой новости и близко нет...

      2
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > ivanthebest 12 августа 2017, 10:03

      теперь ерундой будут заниматься!как все надоело о том слушать!не идет и пошель на фиг!

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