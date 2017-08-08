Вальверде напомнил футболистам «Барселоны» об уровне «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что его команда продолжает подготовку к предстоящему матчу за Суперкубок Испании, в котором его игроки встретятся с «Реалом».

«От нас все и всегда ждут результатов. На протяжении всего межсезонья мы готовились именно к предстоящему матчу за Суперкубок с «Реалом».

Сейчас у нас осталось еще несколько дней на подготовку к этому матчу после проведенной в США работы. Но нужно помнить об уровне нашего будущего соперника», – заявил Вальверде.

Матч Суперкубка Испании «Барселона» – «Реал» состоится 13 августа.