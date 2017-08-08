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    Вальверде напомнил футболистам «Барселоны» об уровне «Реала»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что его команда продолжает подготовку к предстоящему матчу за Суперкубок Испании, в котором его игроки встретятся с «Реалом».

    «От нас все и всегда ждут результатов. На протяжении всего межсезонья мы готовились именно к предстоящему матчу за Суперкубок с «Реалом».

    Сейчас у нас осталось еще несколько дней на подготовку к этому матчу после проведенной в США работы. Но нужно помнить об уровне нашего будущего соперника», – заявил Вальверде.

    Матч Суперкубка Испании «Барселона» – «Реал» состоится 13 августа.

    Источник: Marca

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    08.08.2017 07:42
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