Гончаренко: «Сейчас нет проблем с тем, чтобы Дзагоев сыграл всю игру. Опасаемся только рецидива»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что не ждет сюрпризов то АЕКа в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Также специалист отметил, что полузащитник Алан Дзагоев уже готов к тому, чтобы проводить на поле все 90 минут.

Напомним, первая встреча, прошедшая в Афинах, завершилась победой армейцев со счетом 2:0.

«Сейчас нет проблем с тем, чтобы Дзагоев сыграл всю игру. Есть только опасения, чтобы не случилось рецидива. Витиньо не вышел в стартовом составе в матче со СКА из-за ротации.

Ждем ли сюрпризов от АЕК? Сложно сейчас сюрпризы преподносить. Нет никаких проблем в том, чтобы найти матчи предыдущего сезона, разобрать их. Может, соперник и попытается что-то предпринять, но мы знаем, как играть на своем стадионе при своих болельщиках.

Мы при таких погодных условиях проводили сборы в Австрии. Тем более вечером температура падает, будет легче. Определились ли с составом на матч с «Рубином»? Лига чемпионов и РФПЛ – разные вещи», – сказал Гончаренко.

Поединок ЦСКА – АЕК состоится в среду, 2 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени.