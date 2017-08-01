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    Гончаренко: «Сейчас нет проблем с тем, чтобы Дзагоев сыграл всю игру. Опасаемся только рецидива»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что не ждет сюрпризов то АЕКа в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Также специалист отметил, что полузащитник Алан Дзагоев уже готов к тому, чтобы проводить на поле все 90 минут.

    Напомним, первая встреча, прошедшая в Афинах, завершилась победой армейцев со счетом 2:0.

    «Сейчас нет проблем с тем, чтобы Дзагоев сыграл всю игру. Есть только опасения, чтобы не случилось рецидива. Витиньо не вышел в стартовом составе в матче со СКА из-за ротации.

    Ждем ли сюрпризов от АЕК? Сложно сейчас сюрпризы преподносить. Нет никаких проблем в том, чтобы найти матчи предыдущего сезона, разобрать их. Может, соперник и попытается что-то предпринять, но мы знаем, как играть на своем стадионе при своих болельщиках.

    Мы при таких погодных условиях проводили сборы в Австрии. Тем более вечером температура падает, будет легче. Определились ли с составом на матч с «Рубином»? Лига чемпионов и РФПЛ – разные вещи», – сказал Гончаренко.

    Поединок ЦСКА – АЕК состоится в среду, 2 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2017 15:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 1 августа 2017, 17:11

      было бы грустно...тем более еврокубковая осень впереди, нужно не только восстановиться, но и набрать форму и войти в ритм

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