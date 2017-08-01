Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каждый футболист «МЮ» получит по 4 миллиона за победу в Лиге чемпионов и АПЛ

    Руководство «Манчестер Юнайтед» предусмотрело специальную бонусную программу на новый сезон для игроков своей команды в случае успешного выступления. Футболисты смогут дополнительно получить по 4 миллиона фунтов стерлингов в случае победы в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге. Бонусы равномерно распределены между двумя этими турнирами, то есть по 2 миллиона за каждый трофей.

    Кроме того, предусмотрены премиальные и за победу в Кубке Англии. В этом случае каждый из футболистов «Манчестер Юнайтед» сможет дополнительно заработать по 90 тысяч фунтов стерлингов. Если команда одержит победу в финале Кубка английской лиги, то это прибавит к зарплате игроков еще по 70 тысяч.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2017 06:35
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      pekasa 1 августа 2017, 12:04

      эти деньги не особо мотивируют ((
      сейчас главное вернутся на вершину везде и показать тот самый МЮ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 1 августа 2017, 12:00

      А МЮ разве играет в ЛЧ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 1 августа 2017, 09:11

      Еще один стимул чтоб побороться за АПЛ и ЛЧ до конца) А МЮ то по силам выиграть оба трофея в этом году, взгляните только на глубину состава)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 1 августа 2017, 09:08

      Во наши поленья животики-то сейчас надрывают...
      Английские лошары! Сколько ж надо напрягаться, чтобы заработать меньше чем они!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 1 августа 2017, 08:39

      маловато,будет,маловато )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 1 августа 2017, 08:14

      разве это для них деньги?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Parham > Rebrova 1 августа 2017, 08:53

      Согласен! Премиальные, в разы меньше их окладов!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 1 августа 2017, 07:25

      Нашим клубам тоже нужно, что подобное и сборной само собой

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 1 августа 2017, 06:58

      Прям как у нас: собрал пускатель сверх плана - пятьсот рублей, два - тысяча, четыре - две тысячи. Ничего не собрал - МРОТ.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11