Каждый футболист «МЮ» получит по 4 миллиона за победу в Лиге чемпионов и АПЛ

Руководство «Манчестер Юнайтед» предусмотрело специальную бонусную программу на новый сезон для игроков своей команды в случае успешного выступления. Футболисты смогут дополнительно получить по 4 миллиона фунтов стерлингов в случае победы в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге. Бонусы равномерно распределены между двумя этими турнирами, то есть по 2 миллиона за каждый трофей.

Кроме того, предусмотрены премиальные и за победу в Кубке Англии. В этом случае каждый из футболистов «Манчестер Юнайтед» сможет дополнительно заработать по 90 тысяч фунтов стерлингов. Если команда одержит победу в финале Кубка английской лиги, то это прибавит к зарплате игроков еще по 70 тысяч.