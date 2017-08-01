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  • Каждый футболист «МЮ» получит по 4 миллиона за победу в Лиге чемпионов и АПЛ

Каждый футболист «МЮ» получит по 4 миллиона за победу в Лиге чемпионов и АПЛ

1 августа 2017, 06:35
9

Руководство «Манчестер Юнайтед» предусмотрело специальную бонусную программу на новый сезон для игроков своей команды в случае успешного выступления. Футболисты смогут дополнительно получить по 4 миллиона фунтов стерлингов в случае победы в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге. Бонусы равномерно распределены между двумя этими турнирами, то есть по 2 миллиона за каждый трофей.

Кроме того, предусмотрены премиальные и за победу в Кубке Англии. В этом случае каждый из футболистов «Манчестер Юнайтед» сможет дополнительно заработать по 90 тысяч фунтов стерлингов. Если команда одержит победу в финале Кубка английской лиги, то это прибавит к зарплате игроков еще по 70 тысяч.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Юнайтед
Комментарии (9)
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Дядя Серёжа
1501559934
Прям как у нас: собрал пускатель сверх плана - пятьсот рублей, два - тысяча, четыре - две тысячи. Ничего не собрал - МРОТ.
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Alex Y
1501561536
Нашим клубам тоже нужно, что подобное и сборной само собой
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Rebrova
1501564446
разве это для них деньги?
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сапёр75
1501565974
маловато,будет,маловато )
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Manilov
1501567686
Во наши поленья животики-то сейчас надрывают... Английские лошары! Сколько ж надо напрягаться, чтобы заработать меньше чем они!
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GenghisKhan
1501567904
Еще один стимул чтоб побороться за АПЛ и ЛЧ до конца) А МЮ то по силам выиграть оба трофея в этом году, взгляните только на глубину состава)
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Adekvat07
1501578052
А МЮ разве играет в ЛЧ?
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pekasa
1501578278
эти деньги не особо мотивируют (( сейчас главное вернутся на вершину везде и показать тот самый МЮ
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