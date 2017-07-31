Аллегри сообщил, что Сандро не покинет «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри настаивает на том, что защитник Алекс Сандро не покинет туринский клуб этим летом.

Ранее сообщалось, что предметный интерес к 26-летнему игроку проявляет «Челси».

«Мы думаем о рынке, но мы все на своем месте. Алекс Сандро – игрок «Ювентуса». Он удивителен и он не покинет Турин», – сказал Аллегри.

Сандро перешел в «старую синьору» в августе 2015 года из «Порту» за 26 миллионов евро. Его нынешний контракт с «бьянконери» рассчитан до июля 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 35 миллионов евро.