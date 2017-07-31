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К ЧМ-2018 будут открыты вытрезвители

31 июля 2017, 06:56
10

К старту чемпионата мира-2018 в России будут открыты вытрезвители в городах, где будут проходить матчи первенства. С такой инициативой выступили представители Министерства здравоохранения РФ.

«В преддверии чемпионата мира по футболу в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, решили открывать такие учреждения в обязательном порядке. Поскольку неизбежно будут пьяные болельщики.

Например, за время проведения Кубка конфедераций более 600 человек были госпитализированы по разным поводам. В основном это соматические болезни были, но некоторые поводы были связаны и с опьянением», – приводит слова главного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна m24.ru.

На данный момент прорабатываются юридические аспекты этой инициативы. Кроме того, решается вопрос относительно того, при каких учреждениях будут организованы вытрезвители.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (10)
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NNNN-4
1501476025
Весьма трезвая идея!
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ALeX-161-rus
1501482220
Эй нигер,у тебя полюс есть? Нету? Тогда 100 евро или канай отсюда))
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maior-60
1501482789
Вытрезвитель при вино-водочном заводе - звучит красиво.
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Дядя Серёжа
1501485510
Ладно хоть от родного града ЧМ ближайшая точка в 1500км.
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vitvik
1501492312
Обязательно нужно открыть около каждого стадиона по три вытрезвителя. На Крестовском острове четыре.
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xLINDAx
1501496803
Няшно готовятся, людям надо будет где-то отдыхать после переживаний, хватит ли только мест отдыха..ну, это уже другой вопрос).
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Нас Много
1501580960
Ничего другого Евгений Хрюн и не придумает...
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