К ЧМ-2018 будут открыты вытрезвители

К старту чемпионата мира-2018 в России будут открыты вытрезвители в городах, где будут проходить матчи первенства. С такой инициативой выступили представители Министерства здравоохранения РФ.

«В преддверии чемпионата мира по футболу в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, решили открывать такие учреждения в обязательном порядке. Поскольку неизбежно будут пьяные болельщики.

Например, за время проведения Кубка конфедераций более 600 человек были госпитализированы по разным поводам. В основном это соматические болезни были, но некоторые поводы были связаны и с опьянением», – приводит слова главного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна m24.ru.

На данный момент прорабатываются юридические аспекты этой инициативы. Кроме того, решается вопрос относительно того, при каких учреждениях будут организованы вытрезвители.