Вальверде считает, что «Барселона» в новом сезоне может выиграть все турниры

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, подводя итог матчу международного кубка чемпионов против мадридского «Реала» (3:2), заявил, что его команда вполне может одержать победы во всех турнирах, которые будут в новом сезоне.

«Мы прекрасно начали матч против мадридцев, у нас было много моментов, по итогу которых могли решать все вопросы. Говоря в целом, я доволен матчем. Если проводить параллели со скорыми матчами за Суперкубок Испании, то, уверен, там будет все по-другому.

Я бы не сказал, что по характеру этот матч был товарищеским. Мы отнеслись к нему как к очень важному. Футболисты продемонстрировали класс, невзирая на не лучшие погодные условия.

Если говорить о наших перспективах в новом сезоне, то мы вполне может выиграть все турниры, где будем участвовать», – заявил Вальверде.

Добавим, что на международном кубке чемпионов «Барселона» выиграла все матчи – помимо «Реала» поверженными оказались «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».