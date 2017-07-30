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  • Вальверде считает, что «Барселона» в новом сезоне может выиграть все турниры

Вальверде считает, что «Барселона» в новом сезоне может выиграть все турниры

30 июля 2017, 16:15
6

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, подводя итог матчу международного кубка чемпионов против мадридского «Реала» (3:2), заявил, что его команда вполне может одержать победы во всех турнирах, которые будут в новом сезоне.

«Мы прекрасно начали матч против мадридцев, у нас было много моментов, по итогу которых могли решать все вопросы. Говоря в целом, я доволен матчем. Если проводить параллели со скорыми матчами за Суперкубок Испании, то, уверен, там будет все по-другому.

Я бы не сказал, что по характеру этот матч был товарищеским. Мы отнеслись к нему как к очень важному. Футболисты продемонстрировали класс, невзирая на не лучшие погодные условия.

Если говорить о наших перспективах в новом сезоне, то мы вполне может выиграть все турниры, где будем участвовать», – заявил Вальверде.

Добавим, что на международном кубке чемпионов «Барселона» выиграла все матчи – помимо «Реала» поверженными оказались «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Источник: ФК «Барселона»
Испания. Примера Барселона Вальверде Эрнесто
Комментарии (6)
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qw3rty33
1501423072
Барса вперед!!!!!
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VSt
1501424608
Что случилось с Барсой, что в этом сезоне вдруг все титулы должна выиграть Барса? Клуб, безусловно уважаемый, но и конкуренты на хилые.
Ответить
карасевщина
1501425328
а как же порнтак?
Ответить
серега кашин
1501429472
по предсезонным играм судить не надо
Ответить
ПаХан638
1501432366
это потому-что Роналду не играл.....
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