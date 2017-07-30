Зидан: «Поражение от «Барселоны» меня не волнует»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру команды в матче с «Барселоной» в рамках международного кубка чемпионов. Мадридцы уступили во встрече со счетом 2:3.

«Мы провалили старт матча, пропустив сразу же два гола. Далее игру наладили, были неплохие моменты. Однако не могу сказать, что сыграли хорошо. Слишком часто уступали в единоборствах.

Сегодняшнее поражение меня не волнует. На данный момент это не главное. Необходимо подготовиться к матчу 8 августа против «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок», – заявил Зидан.