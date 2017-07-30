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Зидан: «Поражение от «Барселоны» меня не волнует»

30 июля 2017, 07:56
3

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру команды в матче с «Барселоной» в рамках международного кубка чемпионов. Мадридцы уступили во встрече со счетом 2:3.

«Мы провалили старт матча, пропустив сразу же два гола. Далее игру наладили, были неплохие моменты. Однако не могу сказать, что сыграли хорошо. Слишком часто уступали в единоборствах.

Сегодняшнее поражение меня не волнует. На данный момент это не главное. Необходимо подготовиться к матчу 8 августа против «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок», – заявил Зидан.

Источник: ФК «Реал»
Испания. Примера Реал Барселона Зидан Зинедин
Комментарии (3)
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КЭТиК
1501391269
Последнее место - это позор для Реала
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Almazovich
1501402176
Этот матч ничего не значащий - как товарищеская встреча. И позора тут нет никакого!
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Tostao
1501403241
Имидж клуба, принципиальные противники и т.д и т.п.... Не верю!
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