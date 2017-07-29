Пике: «Неймар не знает, что делать. В «Барселоне» ему пытаются помочь»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал информацию о возможном переходе форварда команды Неймара в «ПСЖ». По мнению испанца, его одноклубник не знает, какое принять решение.

«Я хочу, чтобы он остался. Неймар не знает, какой сделать выбор. В «Барселоне» близкие к нему игроки пытаются ему помочь, чтобы он сделал правильный выбор.

Неймар может играть в любой команде. Каждый клуб хотел бы его видеть у себя. Здесь вопрос приоритетов», – заявил Пике.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за Неймара 222 миллиона евро.