Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сотрудники сборной Бразилии начали изучать русский язык

27 июля 2017, 20:50
4

Представитель Бразильской конфедерации футбола Винисиус Родригес рассказал, что работники сборной Бразилии в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 с недавних пор начали учить русский язык и культуру нашей страны.

«Техническая команда нашей сборной на прошлой неделе уже провела два занятия по географии, истории и культуре и одно – языковое: изучали несколько вежливых слов, таких как «spasiba», «pajalsta», «izvinite», то, как представиться, и так далее.

Основная идея – продемонстрировать нашу заинтересованность в том, чтобы понять, насколько велика и важна культура вашей страны и насколько она красива», – приводит слова бразильца welcome2018.com.

Напомним, что «кудесники мяча» одними из первых гарантировали себе участие в грядущем чемпионате, который начнется 14 июня 2018 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Бразилия
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1501184793
Пока не будут Достоевского и Толстова цитировать - не пускать... Заодно желательно, что бы различали пельмени и манты, не путали вафли и печенье.... Остальному жизнь научит....
Ответить
VikNMar
1501191001
А так же учите татарский , мордовский ......... и конечно матерный !
Ответить
Главные новости
Стал известен новый клуб Родри
21:56
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
1
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
4
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
58
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
1
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
20
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
5
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
2
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
4
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:29
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
21:10
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
1
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
20
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
5
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
2
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
4
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
6
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
13
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
13
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
6
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
18:03
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
1
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+