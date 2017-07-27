Сотрудники сборной Бразилии начали изучать русский язык

Представитель Бразильской конфедерации футбола Винисиус Родригес рассказал, что работники сборной Бразилии в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 с недавних пор начали учить русский язык и культуру нашей страны.

«Техническая команда нашей сборной на прошлой неделе уже провела два занятия по географии, истории и культуре и одно – языковое: изучали несколько вежливых слов, таких как «spasiba», «pajalsta», «izvinite», то, как представиться, и так далее.

Основная идея – продемонстрировать нашу заинтересованность в том, чтобы понять, насколько велика и важна культура вашей страны и насколько она красива», – приводит слова бразильца welcome2018.com.

Напомним, что «кудесники мяча» одними из первых гарантировали себе участие в грядущем чемпионате, который начнется 14 июня 2018 года.