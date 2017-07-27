Рядом с Мамаевым курганом вырубили парк в честь героев ВОВ, где к ЧМ-2018 построят автостоянку

Достаточно резонансный инцидент случился в Волгограде, где полным ходом идет подготовка города к грядущему чемпионату мира-2018. Так, неподалеку от Мамаева кургана власти распорядились вырубить парк, который был высажен вдовами участников Сталинградской битвы (1942-1943 гг.).

На вычищенном месте планируется в целях транспортного обеспечения турнира соорудить автомобильную парковку, сообщает «Блокнот Волгоград». Сейчас на месте деревьев работает тяжелая техника.

Отметим, что парк создавался жителями Волгограда с 1965 года.