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  • Рядом с Мамаевым курганом вырубили парк в честь героев ВОВ, где к ЧМ-2018 построят автостоянку

Рядом с Мамаевым курганом вырубили парк в честь героев ВОВ, где к ЧМ-2018 построят автостоянку

27 июля 2017, 17:56
57

Достаточно резонансный инцидент случился в Волгограде, где полным ходом идет подготовка города к грядущему чемпионату мира-2018. Так, неподалеку от Мамаева кургана власти распорядились вырубить парк, который был высажен вдовами участников Сталинградской битвы (1942-1943 гг.).

На вычищенном месте планируется в целях транспортного обеспечения турнира соорудить автомобильную парковку, сообщает «Блокнот Волгоград». Сейчас на месте деревьев работает тяжелая техника.

Отметим, что парк создавался жителями Волгограда с 1965 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (57)
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Asbjorn
1501168046
Помнят,гордятся
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Chesn0k
1501169141
другого места под парковку, конечно, не нашлось. скоро родину-мать закатают в асфальт, дебилы.
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subbotaspartak
1501169602
Пройтись потом по стоянке На Т-34, на танке.
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dok66
1501170345
Что вы так возбудились ! То что вырубили , к Мамаеву Кургану отношения не имеет ! Кто был на Кургане , тот поймет !
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андрей андреев
1501171283
Да и у нас вырубают рощу(под строительство многоэтажек) которую мы всей школой несколько лет сажали.А что сделаешь? Власть не выборная. Кого Солнце назначит,тот нас и ..ать будет.А у проклятых "пиндосов" мэры крыс жрут(кто помнит),лишь бы выбрали.А наши только чёрную и красную икорку,да всё больше за наш счёт.А мы молчим.Вот нас и вырубают)))) Во всех смыслах)))
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Байкал-Сибирь
1501172648
Хули рашка
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lejnin
1501173093
Уважаемый Бомбардир, не опускайтесь до уровня жёлтой прессы, не надо голимых вбросов, пожалуйста. Этот парк не вырубили, а переформатируют: убирают старые и больные деревья, а высаживают новые. Это вполне естественный процесс, предусмотренный в любой городской зеленой зоне. А автостоянка планируется рядом со строящимся стадионом и эта территория никак не относится к Мамаеву кургану. ПыСы: результат опроса "Вы доверяете этому источнику" - повод задуматься над выкладываемым контентом, как по мне
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МАКАРШВЕД
1501174129
У хохлов также начиналось, с малого, а теперь, героев путают с мразью....
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SPACE TRUCKIN
1501178842
лишь бы было хорошо нашим евродрузьям - чтоб не мешало ничего отдыхать на ЧМ-18...сам МАМАЕВ КУРГАН не помешал часом?А то эти жополизы-устроители и его снесут под шумок...а чё?надо ж прогнуться перед всеми!!
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BlackMurder
1501180375
Родину мать снесите и постройте там ашан
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