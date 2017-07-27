Пике: «Единственный вызов для Неймара в «ПСЖ» – Лига чемпионов»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями о возможном переходе Неймара в «Пари Сен-Жермен».

«Я и вся команда разговариваем с Неймаром как с другом. Мы стараемся объяснить нашему партнеру и товарищу, в какой ситуации он находится. Я лично сказал ему, что его положение можно понять, и что все в его руках.

Возможно, он хочет уйти из-за денег, но мне так не кажется. Может, он верит в другой спортивный проект, хотя в этом я тоже сомневаюсь, так как «Барса» – лучший клуб в этом отношении. Может быть, он хочет быть звездой, ведь у нас он играет вместе с Месси, лучшим игроком мира.

Неймару только 25, он отличный игрок, но единственным вызовов для него в Париже будет Лига чемпионов. Если он не выиграет этот турнир, то не получит признания, которого заслуживает. Лига чемпионов – единственный вариант для него в «ПСЖ», ведь Лига 1, при всем уважении, это чемпионат уровнем ниже. Он по-прежнему сомневается, и мы стараемся убедить его», – сказал испанец.

Напомним, общая стоимость перехода игрока сборной Бразилии может обойтись вице-чемпионам Франции в 450 миллионов евро.