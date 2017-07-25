Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью сказал, что возглавил «МЮ» в плохом состоянии

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о желаемом эффекте работы в клубе.

    «Я хочу, чтобы следующий тренер принял клуб и команду в куда более лучшем состоянии, чем это было в моем случае», – сказал 54-летний португалец.

    Моуриньо возглавил манчестерский клуб в мае 2016 года, сменив на посту Луи ван Гаала. В дебютном сезоне «Юнайтед» под его руководством занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также выиграл Кубок лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2017 19:39
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 26 июля 2017, 00:28

      Вот маур свин!А разве не ЛВГ ему Рэшфорда,Лингарда и Марсиаля оставил?А вот Ибру и Папуаса(Погба) Маур ужо сам покупал...И видать за гуталина переплатил.Ну не играет он на сотку.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > mutabor0992 26 июля 2017, 02:08

      Марсиаля купили по просьбе Гиггза,а такие таланты как Рэшфорд-Лингард и без ЛВГ не затерялись бы!!!так что твой комент абсолютно не уместен и не несет за собой никакой правды,всего лишь необоснованное мнение))Луи потратил на трансферы 340 лямов из них в клубе остались сомнительный Блинд и Дармиан,а теперь скажи мне где Ди Мария,Депай и Шнейдерлин???правильно,они не заиграли,потому что Луи не нашел к ним подход))))выводы сам делай,прежде чем гнать на Маура,который не успев прийти в клуб выиграл 3 трофея!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > MU-fanatic 26 июля 2017, 13:19

      Да ты просто упертый глор...Раз такое пишешь.Маур только на Погба больше сотки потратил...А рисунка игры как не было,так и нет.А уж про 3 трофея лучше промолчим.Для такого клуба как МЮ, такие трофеи просто несерьезно.Сам вспомни с кем играли в лиге европы...И т.д. и т.п.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > mutabor0992 26 июля 2017, 17:03

      твои суждения оценят разве что маленькие дети и женщины,которые в футболе увы нули!!!а на счет глора...ты по себе людей не суди)))МУТАБОР))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 25 июля 2017, 22:33

      Всё верно! Маур - лучший.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +149

      Sarco999 25 июля 2017, 20:13

      Ну ну , ты обычно оставляешь после себя ! Только Конте , смог справится и то с трудом )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6944

      Красногорск_Фан > Sarco999 25 июля 2017, 21:53

      А можно сухую статистику без эмоций. Что так плохо, в командах которые оставил Моур? Реал 2 лиги, Челси чемпион Англии. Факты в студию

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +149

      Sarco999 > Красногорск_Фан 25 июля 2017, 23:16

      2 Лиги Реала это заслуги не Моура, про Челси я сказал , это Конте хорошо справился ,хотя и тяжко ему было , а так посмотри где сейчас Интер , посмотри на Челси после его первого ухода , это всем известный факт . А и кстати я как фан могу сказать , что плохого он отставил , он продал моего любимого игрока Мату ( ЛУЧШего игрока 3 последних сезонов) , потому что тот не подходил под его оборонительный футбол , продал Де Брюйне ,и отсвил этого ОСкара донного , именно он настоял на том , чтобы Лукаку продали без права выкупа ( а сейчас его купил ) ..и это можно продолжать ..

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > Красногорск_Фан 26 июля 2017, 00:15

      Факты это соотношение цены и качества.Сколько бабла потрачено,а выхлоп нулевой.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > 26 июля 2017, 00:17

      Опять физрук хайло раскрыл.Походу всемогущим себя почувствовал.Попустило после диареи в Челси.Ну ну...В этом году команд типа Ростова и Аякса не будет.В ЛЧ быстро с небес на землю опустят.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > mutabor0992 26 июля 2017, 02:09

      завидуй молча сынок)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > MU-fanatic 26 июля 2017, 13:20

      Сынок у тебя между ног.Да и было бы чему завидовать...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > 26 июля 2017, 13:21

      Маур просто понтоколот,пиарщик и скандалист...А по простому якало-хуякало.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > mutabor0992 26 июля 2017, 17:04

      у кого что болит,тот о том и говорит)))по тебе ералаш плачет))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11