Моуринью сказал, что возглавил «МЮ» в плохом состоянии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о желаемом эффекте работы в клубе.

«Я хочу, чтобы следующий тренер принял клуб и команду в куда более лучшем состоянии, чем это было в моем случае», – сказал 54-летний португалец.

Моуриньо возглавил манчестерский клуб в мае 2016 года, сменив на посту Луи ван Гаала. В дебютном сезоне «Юнайтед» под его руководством занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также выиграл Кубок лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии.