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    Мэру французского города пришлось публично съесть крысу по вине «ПСЖ»

    Мэр французского города Мон-де-Марсан Шарль Дею был вынужден публично съесть крысу. Случилось это по «вине» «ПСЖ», не сумевшему пройти «Барселону» в 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

    После первого матча, завершившегося победой парижан со счетом 4:0, глава Мон-де-Марсан заявил, что парижане выйдут в четвертьфинал. В противном случае, он пообещал прилюдно съест крысу. Напомним, что в ответной встрече «ПСЖ» проиграл 1:6 и остался за бортом турнира.

    Пусть и не сразу, но Дею все же сдержал слово.

    Источник: Facebook.com

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    25.07.2017 15:51
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 июля 2017, 23:17

      Ну съел и съел, молодец, шеф-повар приправ нахерачил поди так, что не отличишь что за мясо... Привет Васе, до сих пор ждём его лысую голову...

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > ivanthebest 25 июля 2017, 23:35

      Хороший у тебя вечер).

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > ivanthebest 26 июля 2017, 11:23

      И Газзаева без усов)

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 25 июля 2017, 21:42

      Неплохо..а так вот - смотрите сколько новость комментов собрала).

      0
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      Рейтинг: +67285

      portero 25 июля 2017, 19:52

      крыса где то деликатес, может это нутрия - тоже большая крыса

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > portero 25 июля 2017, 21:43

      У Нутрии нежнее мясо).

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 25 июля 2017, 19:51

      А где гарантии, что это именно крыса была? А не курица какая-нибудь.

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Обер-КанцлерЪ 25 июля 2017, 21:45

      Я тебе более напишу - крыса сама в шоке - кого они там едят..Оо?)

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > xLINDAx 25 июля 2017, 21:47

      Во французском городе Мон-де-Марсан видимо выборы мэра на носу, вот мужик и старается)

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Обер-КанцлерЪ 25 июля 2017, 21:50

      Правильно..вот так про туристов сейчас подумала, просматривая АЕК-ЦСКА..вот ведь ок - меню - приносят готовое, жарено, вкусняшка...а что там? Никто и не знает ведь...эхх.

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      Рейтинг: +28

      Seven 115 25 июля 2017, 19:30

      уважаю

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 25 июля 2017, 19:11

      Крыса была мармеладная....по спецзаказу сработанная,очень вкусная..

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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 25 июля 2017, 18:52

      Сказал и съел, наши даже усы не могут сбрить...

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 25 июля 2017, 18:50

      Мужик сказал, мужик сделал

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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 25 июля 2017, 18:39

      Да ну накер он Дани Алвеса сожрал ?- вот дает каннибал

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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 25 июля 2017, 18:34

      ха

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