Мэру французского города пришлось публично съесть крысу по вине «ПСЖ»

Мэр французского города Мон-де-Марсан Шарль Дею был вынужден публично съесть крысу. Случилось это по «вине» «ПСЖ», не сумевшему пройти «Барселону» в 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

После первого матча, завершившегося победой парижан со счетом 4:0, глава Мон-де-Марсан заявил, что парижане выйдут в четвертьфинал. В противном случае, он пообещал прилюдно съест крысу. Напомним, что в ответной встрече «ПСЖ» проиграл 1:6 и остался за бортом турнира.

Пусть и не сразу, но Дею все же сдержал слово.