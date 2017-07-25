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  • Мэру французского города пришлось публично съесть крысу по вине «ПСЖ»

Мэру французского города пришлось публично съесть крысу по вине «ПСЖ»

25 июля 2017, 15:51
34

Мэр французского города Мон-де-Марсан Шарль Дею был вынужден публично съесть крысу. Случилось это по «вине» «ПСЖ», не сумевшему пройти «Барселону» в 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

После первого матча, завершившегося победой парижан со счетом 4:0, глава Мон-де-Марсан заявил, что парижане выйдут в четвертьфинал. В противном случае, он пообещал прилюдно съест крысу. Напомним, что в ответной встрече «ПСЖ» проиграл 1:6 и остался за бортом турнира.

Пусть и не сразу, но Дею все же сдержал слово.

Источник: Facebook.com
Лига чемпионов ПСЖ Барселона
Комментарии (34)
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XaXatyn
1500987332
Вот это я понимаю человек слова , а наши только обещают !
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Cosh18
1500987382
красавчик!
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InterMilLano1908
1500987753
Так вот почему они проиграли!!! А я то голову ломал...
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андрей андреев
1500988267
Помню Путин обещал,что мы догоним Португалию)))) Не срослось.У кого нибудь крыса есть?
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Stavropolets
1500988783
Мужик сказал, мужик сделал. Молодец
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Interneradzuri
1500989889
В той Игре судья был дебилом а француз мужик Сдержал слово
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Рулонъ Обоевъ
1500991903
После первого матча, завершившегося победой парижан со счетом 4:0, глава Мон-де-Марсан заявил, что парижане выйдут в четвертьфинал. В противном случае, он пообещал прилюдно выебать крысу.
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Bozigit
1500997926
Сказал и съел, наши даже усы не могут сбрить...
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1501001494
А где гарантии, что это именно крыса была? А не курица какая-нибудь.
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ivanthebest
1501013871
Ну съел и съел, молодец, шеф-повар приправ нахерачил поди так, что не отличишь что за мясо... Привет Васе, до сих пор ждём его лысую голову...
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