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Президент «Урала»: «Трудно назвать победу над «Динамо» случайной»

25 июля 2017, 06:16
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Президент «Урала» Григорий Иванов не считает победу над «Динамо» в выездном матче второго тура российской Премьер-лиги случайной. Напомним, встреча прошла в минувшее воскресенье. Она закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

— По тому, как складывалась игра, была надежда на такой исход?

— Я не могу сказать, что мы плохо играли и уступали в чем-то «Динамо». Голевых моментов мы создали больше, поэтому трудно назвать нашу победу случайной. Мы ехали на этот выезд с целью заработать три очка. На это настраивали наши тренеры, а ребята старались доминировать на поле по ходу матча.

— Впечатление случайности победы возникло от того, каким образом был забит гол в конце матча.

— Здесь соглашусь, что мяч в конце был неожиданный. Ближе к финальному свистку «Урал» стал играть не так, как мы хотели. Не могу сказать, что команда просела в физическом и игровом плане. Но со скамейки чувствовалось, что теряем нить игры. Можете спросить у ребят, сидевших рядом со мной, они расскажут, как один из администраторов команды начал на эмоциях кричать: «Давайте, ребята, к своей штрафной, выстраивайтесь в обороне, чтобы не упустить ничью!» А я ему отвечаю: «Какая оборона? Пусть гнут свою линию, идут вперед, бьются до конца за победу!» Может быть, мой подход был неправильный, но я исходил из того, что у нас было на два дня больше времени на подготовку, чем у «Динамо». При этом наш соперник очень много эмоций истратил на матч со «Спартаком» и особенно на его концовку, когда на последних минутах добился ничьей, проигрывая со счетом 0:2. И это в матче с чемпионом – после такого всегда бывает эмоциональный выброс. И я был уверен, что шанс есть.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (1)
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МАКАРШВЕД
1500954315
Победы случайными не бывают! Кто победил тот и сильней!
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