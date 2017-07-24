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Анчелотти сообщил, что Видаль останется в «Баварии»

24 июля 2017, 14:41
2

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заверил, что полузащитник Артуро Видаль не перейдет в «Интер».

По информации СМИ, «нерадзурри» предложили за 30-летнего игрока 50 миллионов евро, а самому чилийцу контракт на 7 миллионов в год.

«Нет никаких шансов, что Видаль перейдет в «Челси». Я знаю, что в СМИ ходит много слухов, но на данном этапе это нормально. Видаль останется с нами на 100 процентов», – сказал Анчелотти.

Видаль перешел в «Баварию» из «Ювентуса» в 2015 году. Его действующий контракт рассчитан до июля 2019 года.

Источник: Football Italia
Германия. Кубок Италия. Серия А Бавария Интер Видаль Артуро Анчелотти Карло
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яйва-яйва
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