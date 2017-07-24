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    Анчелотти сообщил, что Видаль останется в «Баварии»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заверил, что полузащитник Артуро Видаль не перейдет в «Интер».

    По информации СМИ, «нерадзурри» предложили за 30-летнего игрока 50 миллионов евро, а самому чилийцу контракт на 7 миллионов в год.

    «Нет никаких шансов, что Видаль перейдет в «Челси». Я знаю, что в СМИ ходит много слухов, но на данном этапе это нормально. Видаль останется с нами на 100 процентов», – сказал Анчелотти.

    Видаль перешел в «Баварию» из «Ювентуса» в 2015 году. Его действующий контракт рассчитан до июля 2019 года.

    Источник: Football Italia

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    24.07.2017 14:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 25 июля 2017, 10:20

      Оставайся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 25 июля 2017, 07:51

      Хорошая новость!

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