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    Моуринью разочарован молодежным составом «Реала»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что второй тайм матча в рамках Международного кубка чемпионов с «Реалом» разочаровал его, хотя команда одержала победу в серии пенальти со счетом 2:1.

    «Для нас эта игра стала отличной тренировкой. Мы провели хороший первый тайм против лучших футболистов «Реала». Да, после перерыва они выпустили молодежь, что сказалось на нашей мотивации, мы потеряли аппетит к игре. Футболисты, которые появились у нас во втором тайме, были разочарованы, так как им противостоял не основной состав «Реала».

    Мы реализовали три пенальти из десяти. Но это предсезонная подготовка, я не выбирал лучших пенальтистов для этого», – заявил Моуринью после игры.

    Напомним, что основное время матча «Реал» – «МЮ» завершилось со счетом 1:1.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    24.07.2017 06:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12

      alil 25 июля 2017, 14:40

      это все из-за спайса

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 24 июля 2017, 11:50

      так и для Реала был матч тренеровочный и не пытался выигрывать. а так в основное время разобрались бы с МЮ

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июля 2017, 09:51

      все так играют, что тут сетовать, а если Реал захотел бы я думаю МЮ может и не сдюжил бы

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 июля 2017, 09:13

      С основой еще успеете поиграть в ЛЧ)

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 24 июля 2017, 08:31

      мне вообще матч не понравился,уснул во втором тайме))

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      Рейтинг: +139

      vanchope34 > сапёр75 24 июля 2017, 10:27

      Таже беда)))

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