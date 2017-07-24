Моуринью разочарован молодежным составом «Реала»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что второй тайм матча в рамках Международного кубка чемпионов с «Реалом» разочаровал его, хотя команда одержала победу в серии пенальти со счетом 2:1.

«Для нас эта игра стала отличной тренировкой. Мы провели хороший первый тайм против лучших футболистов «Реала». Да, после перерыва они выпустили молодежь, что сказалось на нашей мотивации, мы потеряли аппетит к игре. Футболисты, которые появились у нас во втором тайме, были разочарованы, так как им противостоял не основной состав «Реала».

Мы реализовали три пенальти из десяти. Но это предсезонная подготовка, я не выбирал лучших пенальтистов для этого», – заявил Моуринью после игры.

Напомним, что основное время матча «Реал» – «МЮ» завершилось со счетом 1:1.