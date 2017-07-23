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    Орлов: «Придет и мой черед комментировать матч «Зенита»

    Спортивный комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал отсутствие себя в нынешнем сезоне в роли ведущего игр «Зенита». Как было отмечено, на телеканале идет ротация среди комментаторов.

    «В этом сезоне идет ротация комментаторов, но я стою в очереди, я в обойме. Когда-то придет и мой черед. Просто все идет своим чередом. Ротация, понимаете? Все время разные комментаторы. На мой взгляд, это вполне нормально.

    Буду ли комментировать ближайший матч «Зенита»? На следующий тур я опять не стою. Но что поделать – соблюдается очередность. Все профессионально, – заявил Орлов.

    В следующем туре «Зенит» сыграет с «Тосно».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2017 11:13
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +5454

      Дядя Серёжа 24 июля 2017, 06:49

      Как бы тебя в запасную обойму, и в оружейку под замок.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 23 июля 2017, 19:42

      Не дай бог опять ты!!!

      -2
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      Рейтинг: +67285

      portero 23 июля 2017, 19:23

      спасибо Геннадий , дай дорогу молодым, хотя и они иногда круче тебя отжигают

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 23 июля 2017, 16:08

      Пора на пенсию тебе давно и забыть об этом.....

      0
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      Рейтинг: +39

      Мутный Рай 23 июля 2017, 14:36

      Я всегда звук выключал когда он только свой рот открывал. Противно слушать было, спасибо тем кто его убрал

      2
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      ...
      Рейтинг: +27

      private51 > Мутный Рай 23 июля 2017, 14:38

      Правильно делал!!! А Мы всегла с УДОВОЛЬСТВИЕМ слушали Орлова!!!Мы добавляли громкость!!!

      2
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      Рейтинг: +52

      FAN15 23 июля 2017, 14:25

      Не-не, хорош уже).

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 июля 2017, 14:20

      А заслуженный отдых???? пора мы уже устали от тебя

      4
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      Рейтинг: +123

      eriquexruots 23 июля 2017, 13:57

      У меня лично, как у болельщика с 10-летним стажем, дискомфорт вызывает как раз отсутствие Геннадия Сергеевича. Да, ошибки, да-предвзятое отношение. Но, по-моему, он, как человек, волен выбирать какой клуб ему поддерживать. А как комментатор он всегда держал нейтралитет.

      Его голос у меня всегда был и будет ассоциироваться с играми Зенита.

      Да и ошибки он допускал не смертельные. По-моему, народ просто докапывался лишний раз.

      В общем, вопреки популярному мнению, ЖДЁМ вас обратно, Геннадий Сергеевич.

      2
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      Рейтинг: +837

      eleng > eriquexruots 23 июля 2017, 14:07

      ну ничего страшного, стаж прибавится, дискомфорт уйдёт как и Геннадий Сергеевич, а с ним "ошибки, да-предвзятое отношение"... ЖДЕМ ("я есмь") вас обратно - очень вопреки....)))

      1
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      Рейтинг: +27

      private51 > eriquexruots 23 июля 2017, 14:36

      Полностью поддерживаю.!!! Коментаторы 1 и 2 го тура игры Зенита нулевые это всерано как блюдо без соли...жду Орлова !!!!

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 июля 2017, 13:46

      Спасибо, что стало
      Поменьше Орлуши
      Отдохнут хоть немного
      Теперь наши уши!

      5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 июля 2017, 13:24

      Наконец-то у Зенита появились другие комментаторы ! Критика болельщиков возымела действие . А Гена пускай комментирует другие матчи : СКА Хабаровск , Тосно ,.... и тд ! Хотя их болелы вряд ли будут в восторге !

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