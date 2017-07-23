Орлов: «Придет и мой черед комментировать матч «Зенита»

Спортивный комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал отсутствие себя в нынешнем сезоне в роли ведущего игр «Зенита». Как было отмечено, на телеканале идет ротация среди комментаторов.

«В этом сезоне идет ротация комментаторов, но я стою в очереди, я в обойме. Когда-то придет и мой черед. Просто все идет своим чередом. Ротация, понимаете? Все время разные комментаторы. На мой взгляд, это вполне нормально.

Буду ли комментировать ближайший матч «Зенита»? На следующий тур я опять не стою. Но что поделать – соблюдается очередность. Все профессионально, – заявил Орлов.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Тосно».