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Орлов: «Придет и мой черед комментировать матч «Зенита»

23 июля 2017, 11:13
33

Спортивный комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал отсутствие себя в нынешнем сезоне в роли ведущего игр «Зенита». Как было отмечено, на телеканале идет ротация среди комментаторов.

«В этом сезоне идет ротация комментаторов, но я стою в очереди, я в обойме. Когда-то придет и мой черед. Просто все идет своим чередом. Ротация, понимаете? Все время разные комментаторы. На мой взгляд, это вполне нормально.

Буду ли комментировать ближайший матч «Зенита»? На следующий тур я опять не стою. Но что поделать – соблюдается очередность. Все профессионально, – заявил Орлов.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Тосно».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (33)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Asbjorn
1500799391
на региональном канале пусть комментирует
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loko-the_best
1500799741
Раз в год и палка стреляет) по такому же принципу и Гена будет работать)
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Mack_Dan
1500800187
Надеюсь, его очередь выпадет на какой-нибудь товарищеский матч в межсезонье.
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insider_retro
1500800796
Прекрасный термин "ротация".... Благодаря ему можно придержать комментатора с явно выраженным клубным предпочтением.... Ещё бы кто-нибудь помог бы ему снять корону незаменимого....
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zico2205
1500801159
УКАЗ:- "Запретить работать комментаторами людям с птичьей фамилией(Уткин,Гусев,Орлов)....
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marshal9
1500802319
не стоит генадий и без вас хорошо
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dok66
1500805440
Наконец-то у Зенита появились другие комментаторы ! Критика болельщиков возымела действие . А Гена пускай комментирует другие матчи : СКА Хабаровск , Тосно ,.... и тд ! Хотя их болелы вряд ли будут в восторге !
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filosof sparty
1500806793
Спасибо, что стало Поменьше Орлуши Отдохнут хоть немного Теперь наши уши!
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eriquexruots
1500807449
У меня лично, как у болельщика с 10-летним стажем, дискомфорт вызывает как раз отсутствие Геннадия Сергеевича. Да, ошибки, да-предвзятое отношение. Но, по-моему, он, как человек, волен выбирать какой клуб ему поддерживать. А как комментатор он всегда держал нейтралитет.
Его голос у меня всегда был и будет ассоциироваться с играми Зенита.
Да и ошибки он допускал не смертельные. По-моему, народ просто докапывался лишний раз.
В общем, вопреки популярному мнению, ЖДЁМ вас обратно, Геннадий Сергеевич.
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BAIv
1500808840
А заслуженный отдых???? пора мы уже устали от тебя
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