Система видеоассистента рефери будет применяться в чемпионате МЛС

Система видеоассистента рефери будет применяться на матчах в МЛС, сообщает Reuters. Старт программы запланирован на 5 августа.

Напомним, что видеоассистент может повлиять на действия главного арбитра при четырех игровых ситуациях: фиксирование гола, назначение пенальти, прямое удаление с поля, ошибочное установление личности при предъявлении желтой или красной карточки.

Американская лига является одной из первых, где будет применена данная система. Ранее она была использована на матчах Кубка конфедераций-2017.