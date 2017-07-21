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    Система видеоассистента рефери будет применяться в чемпионате МЛС

    Система видеоассистента рефери будет применяться на матчах в МЛС, сообщает Reuters. Старт программы запланирован на 5 августа.

    Напомним, что видеоассистент может повлиять на действия главного арбитра при четырех игровых ситуациях: фиксирование гола, назначение пенальти, прямое удаление с поля, ошибочное установление личности при предъявлении желтой или красной карточки.

    Американская лига является одной из первых, где будет применена данная система. Ранее она была использована на матчах Кубка конфедераций-2017.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2017 06:34
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