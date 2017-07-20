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    Судейская бригада во главе с Рокки обслужит матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед»

    Итальянский рефери Джанлука Рокки назначен на матч за Суперкубок УЕФА между «Манчестер Юнайтед» и «Реалом».

    Помогать судье будут его соотечественники – лайнсмены Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. Дополнительными помощниками назначены Давиде Масса и Массимилиано Иррати. Резервным арбитром будет Риккардо Ди Фьоре. Клеман Тюрпен будет исполнять роль четвертого арбитра.

    Напомним, встреча пройдет 8 августа в Скопье.

    «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» – Лиги Европы.

    Источник: УЕФА

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    20.07.2017 18:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 20 июля 2017, 21:31

      В Македонии?! Надеюсь МЮ отстреляется по-македонски!!!))

      1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 20 июля 2017, 20:59

      В скопье? ??????!!?Какие должны быть слова?
      Я ХУ.......Ю У.Е.Ф.ААААААААА

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