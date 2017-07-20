Судейская бригада во главе с Рокки обслужит матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед»

Итальянский рефери Джанлука Рокки назначен на матч за Суперкубок УЕФА между «Манчестер Юнайтед» и «Реалом».

Помогать судье будут его соотечественники – лайнсмены Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. Дополнительными помощниками назначены Давиде Масса и Массимилиано Иррати. Резервным арбитром будет Риккардо Ди Фьоре. Клеман Тюрпен будет исполнять роль четвертого арбитра.

Напомним, встреча пройдет 8 августа в Скопье.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» – Лиги Европы.