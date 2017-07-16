Пике поставил Месси в один ряд с Джорданом и Федерером

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился своей версией самых выдающихся спортсменов.

«Лео Месси, Майкл Джордан, Роджер Федерер. Лучшие, кого я видел», – написал 30-летний испанец в твиттере.

Пике является любителем баскетбола и тенниса. В своем твиттере он неоднократно распространял информацию на тему NBA. Футболист принимал участие в общественных и развлекательных мероприятиях вместе со звездами тенниса Новаком Джоковичем, Энди Марреем и другими. В мае «Бомбардир» писал о том, что Пике подвергся оскорблениям во время встречи Давида Феррера и Михаила Кукушкина.