Пике поставил Месси в один ряд с Джорданом и Федерером

Если мерить Месси по выкладкам Пике, то в бильярде Месси не попал бы и в пятерку лучших ближайшего магазина. Бомбардир, перестань быть провокатором и пиши больше о футболе.
Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился своей версией самых выдающихся спортсменов.
«Лео Месси, Майкл Джордан, Роджер Федерер. Лучшие, кого я видел», – написал 30-летний испанец в твиттере.
Пике является любителем баскетбола и тенниса. В своем твиттере он неоднократно распространял информацию на тему NBA. Футболист принимал участие в общественных и развлекательных мероприятиях вместе со звездами тенниса Новаком Джоковичем, Энди Марреем и другими. В мае «Бомбардир» писал о том, что Пике подвергся оскорблениям во время встречи Давида Феррера и Михаила Кукушкина.