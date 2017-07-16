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    Пике поставил Месси в один ряд с Джорданом и Федерером

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился своей версией самых выдающихся спортсменов.

    «Лео Месси, Майкл Джордан, Роджер Федерер. Лучшие, кого я видел», – написал 30-летний испанец в твиттере.

    Пике является любителем баскетбола и тенниса. В своем твиттере он неоднократно распространял информацию на тему NBA. Футболист принимал участие в общественных и развлекательных мероприятиях вместе со звездами тенниса Новаком Джоковичем, Энди Марреем и другими. В мае «Бомбардир» писал о том, что Пике подвергся оскорблениям во время встречи Давида Феррера и Михаила Кукушкина.

    Источник: Twitter

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    16.07.2017 18:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 17 июля 2017, 14:31

      Если мерить Месси по выкладкам Пике, то в бильярде Месси не попал бы и в пятерку лучших ближайшего магазина. Бомбардир, перестань быть провокатором и пиши больше о футболе.

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